Enttäuschende Jahresziele des schwedischen Unternehmens Getinge belasten auch in der deutschen Medizintechnik-Branche am Mittwoch die Kurse. Getinge-Papiere brachen in Stockholm um bis zu 18,5 Prozent ein auf das tiefste Niveau seit Anfang 2021. Im Tagesverlauf kann sich der Medizintechnik-Wert zumindest etwas von den Tiefständen lösen.Davon beeinträchtigt wurden auch viele deutsche Medizintechnik-Werte: Während sich der Gesamtmarkt etwas von seinem jüngsten Kursrutsch erholt, verloren Drägerwerk ...

