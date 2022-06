ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wizz Air von 3660 auf 2700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Billigflieger biete eine verlockende Wachstumsstory, leide aber aktuell unter Gegenwind, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz aller Rezessionsängste wolle man die Flotte in vier Jahren mehr als verdoppeln gegenüber dem Vor-Corona-Niveau. Castle kappte aber seine Gewinnschätzungen für 2023 und 2024 deutlich./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00BN574F90

