15.06.2022 / 12:00 CET/CEST

Sofia / München, 15. Juni 2022 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco" / "die Gesellschaft"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, gibt eine zusätzliche Finanzierung ("die Finanzierung") für seine amerikanische Tochtergesellschaft Allterco Robotics U.S. in Höhe von USD 1,5 Mio. bekannt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Finanzierung teilweise als Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von USD 0,5 Mio. und teilweise als zusätzliche Bareinlage in Höhe von USD 1,0 Mio. mit einer Laufzeit von einem Jahr und einem jährlichen Zinssatz von 1,0 % bereitzustellen. Die Finanzierung dient dem Ausbau des US-Vertriebsnetzes der Tochtergesellschaft sowie der Deckung des vorübergehenden Liquiditätsbedarfs und des zusätzlichen Working Capitals für die Entwicklung des Geschäfts auf dem nordamerikanischen Markt. Die Kapitalerhöhung unterliegt dem Registrierungsverfahren nach dem vor Ort geltenden Recht. Mehr Informationen unter allterco.com. Investor Relations Kontakt

