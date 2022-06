Der Swiss Market Index gewinnt gegen 11.05 Uhr 0,37 Prozent auf 10'738,336 Punkte hinzu.Zürich - Die meisten Investoren stehen zur Wochenmitte an der Seitenlinie. Darüber sollte auch die aktuelle Stabilisierung am Schweizer Aktienmarkt nicht hinwegtäuschen, heisst es mehr oder weniger einstimmig aus dem Handel. Denn am Abend nach Börsenschluss wird die US-Notenbank voraussichtlich ihre Zinsen um 75 Basispunkte erhöhen. Aber nicht nur das Fed kämpft gegen die anhaltend hohe Inflation.

