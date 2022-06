Die E-Commerce-Plattformen im DAX haben seit neun Monaten einen schweren Stand. Die Geschäftsmodelle variieren stark in ihrer Qualität, was die Anleger aber nicht davon abhielt, alle in einen Sack zu stecken und drauf zu knüppeln. In jedem Fall waren eine Korrektur und Abkühlung der hohen Bewertungen notwendig, doch am Ende wird es die geben, die einen beeindruckenden Rebound hinlegen und die, die in der Bedeutungslosigkeit verschwinden werden.Delivery Hero (DE000A2E4K43) und Zalando (DE000ZAL1111) sind die beiden Extrema. Die Delivery Hero Aktie, die am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...