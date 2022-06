Am Tag des Zinsentscheids der US-Notenbank (Fed) dürfte der deutsche Aktienmarkt einen weiteren Erholungsversuch starten. Der DAX wurde am Morgen zeitweise rund 0,8 Prozent höher bei 13.405 Punkte taxiert. Der EuroStoxx 50 +0,98% als Leitindex der Eurozone wird 0,7 Prozent fester erwartet. Die Nervosität bleibt aber hoch. Die Frage am Markt lautet, ob die Fed den Leitzins am Abend um 0,50 Prozentpunkte ...

