NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hennes & Mauritz (H&M) nach Umsatzzahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe auf währungsbereinigter Basis seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies lasse positive Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung der Konkurrenten Inditex und Hugo Boss zu./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 02:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 02:29 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

