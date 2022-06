München (ots) -Der mit insgesamt 6.000 Euro dotierte Preis "Politische Influencer in den Sozialen Medien" ist auch in diesem Jahr ausgeschrieben und wird im Rahmen der Münchner Medientage im Oktober 2022 vom Vorsitzenden der Hanns-Seidel-Stiftung, Markus Ferber, MdEP, verliehen. Einsendeschluss ist der 15. August 2022.Die Hanns-Seidel-Stiftung als auszeichnende Organisation möchte mit dem Preis einen Impuls für qualitativ guten Social-Media-Content im Bereich Politik setzen. "Politik modern und verständlich aufbereitet, tagesaktuelles Geschehen gut erklärt oder Basiswissen über Politik an junge Zielgruppen erfolgreich vermittelt, hierfür wollen wir Trendsetter auszeichnen", formuliert Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP, die Erwartungen an die Preisträger. "Politische Information über digitale Kanäle spielt eine entscheidende Rolle für unsere demokratische Gesellschaft. Genau das soll der Preis auch sichtbar machen und Formate belohnen, die in diesem Kontext eine Vorbild-Funktion einnehmen", ergänzt Jury-Vorsitzender Dr. Jonas Schützeneder, Vertreter der Professur für Journalismus und digitale Innovation an der Hochschule Magdeburg-Stendal.Die Jury besteht aus Wissenschaftlern und Praktikern und ist schon jetzt gespannt, welcher Content aus Instagram, Facebook, TikTok sowie in Blogs bzw. als Podcasts vorgeschlagen wird (max. 15 Minuten / Podcast-Formate: 45 Minuten). Selbst- und Fremdnominierungen sind gleichermaßen möglich. Einsendeschluss ist der 15. August 2022. Die eingereichten Beiträge müssen seit dem 1. Januar 2022 veröffentlicht worden sein.Die detaillierten Ausschreibungsbedingungen sind auch abrufbar unterwww.hss.de/ueber-uns/politische-influencer-in-den-sozialen-medienZusammenstellung wichtiger Daten zum Preis:Preisausschreibung"Politische Influencer in den Sozialen Medien" 2022DotierungInsgesamt 6.000 Euro - Verleihung in unterschiedlichen KategorienTeilnahmeberechtigtAlle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die im vergangenen Jahr (mindestens einmal monatlich) multimediale Inhalte über verschiedene Social-Media-Kanäle zu politischen Themen eigenständig produziert und publiziert haben. Die Beiträge müssen seit dem 1. Januar 2022 veröffentlicht worden sein. Die einreichenden Personen können, müssen aber nicht, als (festangestellte) Journalistinnen und Journalisten tätig sein. Selbst- oder Fremdnominierungen sind gleichermaßen möglich.Inhaltliche Anforderung und VerbreitungsmedienDie Beiträge müssen tagesaktuelles Geschehen oder Hintergründe der bundesdeutschen Politik zum Inhalt haben und darüber informativ, sachlich und verständlich berichten. Der Wettbewerb ist geöffnet für Beiträge via Instagram, Facebook, TikTok sowie in Blogs und Podcasts. Bei Sendereihen wird ein Einzelbeitrag zur Bewertung vorgelegt. Die maximale Länge der eingereichten Beiträge beträgt 15 Minuten (Ausnahme für Podcast-Formate: 45 Minuten).Einsendeschluss15. August 2022JuryEine unabhängige Jury mit namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis wird die Preisträgerinnen und Preisträger bestimmen.PreisverleihungIm Rahmen der Medientage München im Oktober 2022Bewerbungsunterlagen- enthalten Beiträge mit korrekter und aktueller Verlinkung zum Original-Content- Datum der Erstveröffentlichung- Ggf. Erklärung zu weiteren an der Produktion beteiligten Personen- Name, Anschrift und Mail-Kontakt der vorgeschlagenen Person(en)Einsendungen, Rückfragen, KontaktReferat Medien und Journalistische Förderung, Institut für Begabtenförderung der Hanns-Seidel-Stiftung, Tel.: +49 (0) 89 1258 383 - E-Mail: ref0407@hss.dePressekontakt:Hubertus KlingsböglPressesprecherpresse@hss.deT. 089 1258 262Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51081/5249147