München (www.fondscheck.de) - AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB), eine führende globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, und Allfunds Blockchain (AMS: ALLFG), der auf Blockchain-Technologie spezialisierte Zweig von Allfunds, haben eine Zusammenarbeit angekündigt, um die Vermögensverwaltungsaktivitäten von AB in das Blockchain-Ökosystem einzupassen, so AllianceBernstein in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...