Europäische Aktienmärkte handeln höher DE30 prallt an der Unterstützung von 13.400 Punkten ab Gerresheimer erholt sich nach gescheiterter Übernahme Die europäischen Aktienindizes notieren am Mittwoch höher. Die Stimmung an den weltweiten Märkten verbesserte sich nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten monatlichen Konjunkturdaten aus China. Die wichtigsten westeuropäischen Indizes handeln heute 1,0-1,5% höher. Der polnische WIG20 (W20) ist ein Nachzügler und fällt um 0,9%. Der italienische FTSE MIB (ITA40) ist mit einem Plus von 3% der Spitzenreiter des heutigen Tages. Die ...

