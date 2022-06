Gestern ging zum ersten Mal die Börsianer ESG-Roadshow "Mit grünen Megatrends in den Wandel investieren" virtuell über die Bühne. Es ging um Nachhaltigkeit, wobei Mike (Judith) von DNB Asset Management gleich relativierte: "So was wie DIE Nachaltigkeit gibt es nicht, dafür ist die EU-Regulierung noch nicht harmonisch genug." Clemens (Klein), der den WWF Stock Environment der Erste Asset Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...