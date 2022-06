München (ots) -- Imagetrailer und Werbetrenner mit vielen Sendergesichtern- Song zur Kampagne ist der aktuelle Hit "Globus" von Namika- Kooperation mit Sony MusicRTLZWEI heißt den Sommer willkommen. Eine aktuelle Kampagne zeigt beliebte Sendergesichter, die in frischen Farben inszeniert, Spaß und Lebensfreude transportieren. Der Sound zur Kampagne stammt von der Künstlerin Namika, die bei Sony Music unter Vertrag ist.Es ist Sommer in Deutschland und RTLZWEI startet zum Beginn der für viele schönsten Jahreszeit eine Kampagne mit Trailern (https://unternehmen.rtl2.de/meldungen/OTQ2-rtlzwei-startet-sommerkampagne)und Werbetrennern. In einem bunten und frischen Farbspiel sind ab sofort zahlreiche beliebte Sendergesichter zu sehen. Gedreht wurde auf der Urlaubsinsel Mallorca. In den historischen Gassen von Pollença vermitteln Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis Leichtigkeit und sommerliche Gefühle. Die "GRIIP-Moderatoren Det Müller, Matthias Malmedie und Hamid Mossadegh sind unterdessen auf einer Finca und lassen den Abend beim gemeinsamen Grillen ausklingen. Beliebte Darstellerinnen und Darsteller aus den Vorabend-Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" genießen den Strand und das Meer, und die "RTLZWEI News"-Moderatorinnen Janique Johnson und Kathi Wörndl entdecken die Insel auf dem Motorroller.Der Kampagnensong stammt von Namika, die mit ihrem neuen Titel "Globus" die wiedergewonnenen Freiheiten nach dem Ende der durch die Corona-Pandemie bedingten Restriktionen feiert und Sehnsucht nach Reisen rund um die Welt weckt. Ausschnitte aus ihrem Video werden mit Szenen der RTLZWEI-Sendergesichter verwoben, die im Look & Feel spontaner Urlaubsvideos gestaltet sind. Nostalgische und frische Elemente sind dabei in fröhlichem Wechselspiel: Ob in den Dünen, am Strand, an der Bar, beim Grillen oder am Pool - es ist endlich wieder Sommer bei RTLZWEI.Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer RTLZWEI: "Nach zwei Jahren voller Entbehrungen wollen wir die Leichtigkeit zurückholen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in den Sommer 2022 mitnehmen. Der Kampagnensong "Globus" von Namika und Ausschnitte aus dem Video zum Song ergänzen sich perfekt mit den unbeschwerten Szenen, in denen unsere Sendergesichter zu sehen sind."Für die kreative Umsetzung zeichnet die Münchener Agentur von Herzen unter der Leitung von Klaus Schäfer verantwortlich.Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als Home of Reality zeigt RTLZWEI Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps mit faszinierenden Menschen und bewegenden Schicksalen. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEICorporate Communications089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5249227