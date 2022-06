Einen Traumstart legt heute Allianz hin. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund drei Prozent aus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Allianz-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Allianz der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Allianz-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 179,70 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 206,40 ...

