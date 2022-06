DAX und Co. gerieten am Dienstag nicht mehr ganz so stark unter Druck wie noch tags zuvor und einige Titel konnten sich sogar wieder über grüne Vorzeichen freuen. Nicht zu diesen wenigen Glücklichen zählte allerdings Hellofresh, wo mal wieder herbe Verluste in Kauf genommen werden mussten. Um gleich 7,6 Prozent rauschte der Titel weiter in die Tiefe.Dadurch schlug Hellofresh (DE000A161408) bei nur noch 28,92 Euro auf, was dem tiefsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate entspricht. Das und die Tatsache, dass die Marke bei 30 Euro unterschritten wurde ...

