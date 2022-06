CLIQ Digital scheint einiges richtigzumachen. Heute erhöht man die Prognose kräftig. 2022 soll ein sehr gutes Jahr werden - Umsatzsteigerung von mindestens 67% und das EBITDA soll sich um mindestens 40% erhöhen. So die heute signifikant erhöhte Prognose für 2022.Bei der CLIQ Digital geht es nicht um Filmkunst oder "Unique-Content, es geht ganz klar "ums Geldverdienen". So wächst der seit Jahren und bewusst anstelle von hohen Contentausgaben lieber in Kundenakquise investierende Streamingdienst - zu Lasten einer sonst vielleicht möglichen längeren Kundenbindungsdauer. Und anders als bei Netflix, ...

