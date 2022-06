Ein Hammer: Die Teuerungsrate in Deutschland liegt auf dem höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Im Mai lagen die Verbraucherpreise um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das müssen die Konsumenten erst einmal verdauen. Genauso sind die Anleger in diesen schwierigen Inflationszeiten in Sachen "richtige Anlageentscheidung" gefordert.Das Inflationsproblem entwickelt sich überdies zu einem ständigen Begleiter. Mit dem Mai-Wert, der an der Acht-Prozent-Marke kratzt, verharrte die Inflationsrate ...

