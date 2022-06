München (ots) -Der ADAC e.V. feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum des Test- und Technikzentrums in Landsberg mit einem Festakt und Presseevent, zu dem wir Medienvertreter herzlich einladen:Am 30. Juni 2022, 11.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr,ADAC Test- und Technikzentrum,Otto-Lilienthal-Straße 2, 86899 Landsberg am Lech& ADAC Testzentrum Mobilität,Kauferinger Str., 86929 PenzingAls Gastgeber empfangen Sie ADAC Präsident Christian Reinicke und ADAC Technikpräsident Karsten Schulze, als Gäste und Gastredner begrüßen wir Vertreter der kommunalen, Landes-, Bundes- und Europapolitik.Medienvertreter haben im Rahmen eines Presserundgangs im ADAC Test- und Technikzentrum in Landesberg sowie diverser Präsentationen am nahegelegenen ADAC Testzentrum Mobilität Fliegerhorst in Penzing ausreichend Gelegenheit für Bildaufnahmen. ADAC Experten stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.Seit zweieinhalb Jahrzehnten engagiert sich der ADAC für den Verbraucherschutz: ADAC Ingenieure testen und bewerten Autos, Baugruppen, Zubehör, Motorräder, Fahrräder und Campingfahrzeuge. Jedes Jahr stehen etwa 70 Crashtestsauf dem Programm der Experten und rund 120 Autos werden nach über 300 Kriterien bewertet - mit dem Ziel, den Verbrauchern Entscheidungshilfen zu liefern. Darüber hinaus testet der ADAC zahlreiche weitere Produkte wie Reifen und Kindersitze, Helme und Fahrradanhänger, Wallboxen und Kraftstoffe.Im Rahmen einer Pressekonferenz um 12. 30 Uhr wird ADAC Technikpräsident Karsten Schulze die Leistungen des ADAC für den Verbraucherschutz und deren Wert für die positive Entwicklung von Sicherheit, Klima- und Umweltschutz aufzeigen. Darüber hinaus wird der ADAC über die Weiterentwicklung und Verfeinerung von Testmethoden sowie das neue Testzentrum Mobilität in Penzing informieren.Wir würden uns freuen, Sie in unserem Test- und Technikzentrum und anschließend im neuen ADAC Zentrum Mobilität in Penzing zu begrüßen. Bitte melden Sie sich bis einschließlich 16. Juni per Mail an aktuell@adac.de für Ihre Teilnahme an.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5249345