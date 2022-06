Für Aktionäre von MorphoSys (WKN: 663200) gibt es endlich mal wieder einen Grund zur Freude: In einem attraktiven Deal kann das deutsche Biotech-Unternehmen einen Teil der Forschungsassets ausgliedern, bleibt am langfristigen Potenzial aber beteiligt. Weniger Ablenkung und weniger Kosten bei erhaltener Upside? MorphoSys ist ein im Jahr 1992 gegründetes Biopharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Planegg bei München. Die Gesellschaft verfügt über verschiedene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...