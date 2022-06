BOEING arbeitet zu 60 % zivil, zu 40 % militärisch. Der gesamte Auftragsbestand wird für dreieinhalb Jahre angegeben, was in etwa 380 bis 410 Mrd. $ ausmacht. Genauere Zahlen gibt es nicht. Die Probleme mit den fehlerhaften Motoren gelten als gelöst. Bis zum letzten Jahr resultierten daraus glatte rote Zahlen pro Jahr und erst im kommenden Jahr gibt es Gewinnschätzungen von 6 bis 6,80 $ je Aktie, was ein KGV knapp über 20 ergibt. Zum Vergleich: AIRBUS hat etwa das gleiche Auftragsvolumen, eine sehr klare Gewinnorientierung und ein KGV um 21. Das ergibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen per 2023. Mit dem Absturz um rd. 50 % ziehen wir im Moment BOEING vor. AIRBUS notiert knapp unter Topkurs. Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 24! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App. Die Themen der Actien-Börse Nr. 24: Themen u.a.: ++ Der Export ist die Lebensader der Wirtschaft ++ Die Gewinne der wichtigsten Sektoren im DAX bleiben bis jetzt stabil ++ Total-Absturz bei DEXCOM ++ ENI und TOTALENERGIES mit Vorbildfunktion ++ Die Wall Street macht Kasse ++ HOCHTIEF wächst und wächst Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

