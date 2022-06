LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fedex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns, der in der Vergangenheit stärker auf Wachstum als auf Profitabilität gesetzt habe, habe sich lange schwächer als der Markt entwickelt, schrieb Analyst Brandon Oglenski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte der Deutsche-Post-Konkurrent sich finanziell stärker disziplinieren, habe die Aktie erhebliches Potenzial nach oben./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 19:28 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US31428X1063

FEDEX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de