Erkrath (ots) -Alessandro Principe ist der Geschäftsführer der Principe Consulting GmbH in Erkrath. Zusammen mit seinem Team aus 20 Mitarbeitern hat er sich auf die Beratung von Premium Produkten spezialisiert und ist in der Kundenberatung namhafter Unternehmen tätig. Zeitgleich bildet der Experte auch andere Menschen zu zertifizierten Premium Produktberatern aus und hilft ihnen beim Aufbau ihrer Karriere im Vertrieb. Stets mit dem Ziel, anderen Menschen zum Erfolg zu verhelfen, teilt auf seiner Online-Trainingsplattform sowie durch regelmäßige Workshops und persönliche Coachings seine Expertise.Je effektiver ein Produkt seine Zielgruppe anspricht, desto leichter lässt es sich auch verkaufen. Doch wie ist das bei erklärungsbedürftigen Produkten? Im Gegensatz zu einem Schuh, dessen Nutzen für den Kunden leicht erkennbar ist, ist der persönliche Nutzen einer Dienstleistung wie beispielsweise eines Coachings nicht sofort ersichtlich. Solche Produkte bedürfen einer ausführlichen Erklärung. Hier kommt ein Premium Produktberater ins Spiel: Viele Beratungs-, Coaching- oder Dienstleistungsunternehmen haben zwar tolle Marketingmaßnahmen - doch mit einem Premium Produktberater können sie einen direkten Kontakt zu ihren Kunden aufbauen und individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen. Diese Art der Produktberatung fällt allerdings vielen Menschen schwer, zumal sie oft mit dem Verkauf gleichgestellt wird. "Das Gegenüber muss selbst kaufen wollen. Menschen hassen es, etwas verkauft zu bekommen, aber sie lieben es, etwas zu kaufen", erklärt Alessandro Principe, Geschäftsführer der Principe Consulting GmbH und Experte für Premium Produktberatung.Der Experte konzentriert sich daher in seiner Beratung vor allem auf den Menschen. Genau das bringt er auch seinen Teilnehmern in ihrer Ausbildung zu Premium Produktberatern bei: "Die Produktberatung soll zum Synonym des Helfens werden." Alessandro Principe und sein Team wollen, dass das Bild eines Premium Produktberaters in das richtige Licht gerückt wird. "Jeder Produktberater soll mindestens so stolz wie ein Arzt oder Anwalt erzählen kann, dass er diesen Beruf ausübt." Ein Ansatz, mit dem die Experten der Principe Consulting GmbH bereits über 250 Menschen auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Karriere als Premium Produktberater unterstützt haben.Das Besondere an der Zusammenarbeit mit Principe Consulting GmbHWas das Angebot der Principe Consulting GmbH so besonders macht, ist das Zusammenspiel zweier Bereiche: Zum einen übernimmt Alessandro Principe mit seinem Team die Kundenberatung für Dienstleistungsunternehmen. Zum anderen bildet er auch Premium Produktberater aus, die er nach ihrer Ausbildung entweder an Partnerunternehmen weitervermittelt oder sie im Aufbau ihrer eigenständigen Karriere unterstützt. Die Principe Consulting GmbH folgt dabei der Devise: "Der Erfolg unserer Kunden und Ausbildungsteilnehmer ist auch unser Erfolg."Aktuell liegt der Fokus des Teams rund um Alessandro Principe auf der Ausbildung weiterer Premium Produktberater: "Wir haben erkannt, dass auf dem Markt eine nahezu unstillbare Nachfrage nach Premium Produktberatern herrscht. Jede Woche kommen dutzende Unternehmen auf uns zu, die auf der Suche nach gut ausgebildeten Premium Produktberatern sind." Auch Quereinsteiger, die sich ein lukratives Einkommen aufbauen möchten, können sich für die Ausbildung bewerben und bereits innerhalb kürzester Zeit erste Ergebnisse erzielen.Alessandro Principe: Sein Weg zur Premium ProduktberatungBereits mit 15 Jahren ist der heute erfolgreiche Geschäftsführer und Berater in der Produktberatung tätig gewesen. "Ich empfand es schon früh ansprechend, leistungsorientiert zu arbeiten." Bereits damals war er davon fasziniert, Kontakt mit Menschen zu haben, ihre Probleme zu lösen und mit dieser Leistung Geld zu verdienen." Den Einstieg in die Coaching-, Beratungs- und Dienstleistungsbranche fand der Experte allerdings erst, nachdem er in der Finanzbranche in der Produktberatung tätig war.Was ihn damals zum Branchenwechsel motivierte, war sein Wunsch, Menschen einen höchstmöglichen Mehrwert zu liefern: "Dort ist meiner Meinung nach nicht nur der Mehrwert für den Kunden am größten, sondern auch der größte Spaßfaktor. Außerdem stimmt das Gehalt." Für Alessandro Principe steht jedoch auch heute im Vordergrund, mit Herzblut dabei zu sein: "Für uns ist die Qualität entscheidender als die Quantität." Der Geschäftsführer der Principe Consulting reinvestiert daher aktuell auch sehr viel ins eigene Unternehmen. Gemeinsam mit seinem Team verfolgt er so die Mission, so vielen Menschen und Unternehmen wie möglich zu einem noch größeren Erfolg zu verhelfen.Sie bieten Premium Produkte an und suchen nach qualifizierten Premium Produktberatern? Oder Sie möchten den nächsten Schritt in Ihrer Karriere gehen und sich selbst zu einem zertifizierten Premium Produktberater ausbilden lassen? Melden Sie sich jetzt bei Alessandro Principe (https://www.alessandro-principe.de/ausbildung-premium-produktberater) von der Principe Consulting GmbH!Pressekontakt:Principe Consulting GmbHVertreten durch: Alessandro Principehttps://www.alessandro-principe.deE-Mail: kontakt@principe-consulting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Principe Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163704/5249426