Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die vierte Generation der Plattform bietet neue Hyperscaler-Integrationen, die es Unternehmen ermöglichen, zuvor "unmögliche" Workloads in den Clouds ihrer Wahl auszuführen, sowie eine verbesserte Datenreduzierung, eine neue Benutzeroberfläche und umfangreiche Datenservices zur Optimierung von Datenbewegung, -verarbeitung und -managementWEKA, das Unternehmen für Datenplattformen für KI, hat heute die vierte Generation seiner einheitlichen, softwarebasierten Plattform vorgestellt, die ein konsistentes, hochleistungsfähiges und skalierbares Datenmanagement in lokalen, Edge-, hybriden und jetzt auch in Multi-Cloud-Umgebungen für Unternehmen bietet, die mit künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und anderen Workloads der nächsten Generation innovativ sein und erste Ergebnisse auf dem Markt erzielen wollen.Die Verlagerung von Unternehmen in die Cloud, die digitale Strategien umsetzen und mithilfe von KI und ML neue Erkenntnisse und Entdeckungen gewinnen wollen, beschleunigt sich derzeit, was zum großen Teil auf die weltweiten Störungen durch die Covid-19-Pandemie und die daraus resultierenden Lieferkettenbeschränkungen zurückzuführen ist."Mehr als 90 % der Unternehmen weltweit gehen heute aktiv zu datenzentrierten Geschäftsmodellen über, was eine größere Flexibilität und Agilität bei der Bereitstellung und Nutzung von Anwendungen im gesamten Unternehmen erfordert", so Eric Burgener, Research Vice President, Enterprise Infrastructure bei IDC. "Zur Unterstützung umfangreicher analytischer Arbeitslasten entscheiden sich viele Unternehmen für eine hybride Cloud-Umgebung und benötigen möglicherweise auch Zugang zu mehreren öffentlichen Clouds. Dies kann bei der Bereitstellung von leistungsintensiven Anwendungen wie KI und maschinellem Lernen zu immensen Herausforderungen führen, da herkömmliche Dateninfrastrukturen möglicherweise nicht in der Lage sind, die erforderliche Skalierung und Datenbewegung in verteilten Umgebungen zu gewährleisten, was zu einem Stillstand oder sogar zum Scheitern von KI/ML-Initiativen führt."WEKA unterstützt Unternehmen bei der Nutzung von KI und der Innovation der Zukunft, indem es diese unvorstellbar großen, leistungsintensiven Workloads in der Cloud - oder den Clouds - ihrer Wahl sowie in hybriden Cloud- und Edge-Umgebungen ausführt. Die vierte Generation der WEKA® Data Platform bietet gleichbleibend hohe Leistung, robuste Datendienste und ein nahtloses, vereinfachtes Datenmanagement mit erstklassiger Wirtschaftlichkeit - unabhängig davon, wo sich ihre Daten und Anwendungen befinden. Zu den wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten der neuen Version gehören:- Eine einheitliche Multicloud-Datenplattform für KI und Next-Gen-Workloads: WEKA 4 bietet eine native Integration mit Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure und Oracle Cloud Infrastructure (OCI), um Unternehmen eine einzige, einheitliche Bereitstellungsoption zu bieten, die konsistent funktioniert - unabhängig vom bevorzugten Standort. Erweiterte Datenreplikationsfunktionen ermöglichen die nahtlose Ausdehnung von Workloads über Edge-, On-Premises-, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen, während fortschrittliche Sicherheitsfunktionen erstklassigen Malware-Schutz bieten, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.- Klassenbester für Wirtschaftlichkeit: WEKA 4 bietet drei sich überschneidende Möglichkeiten für Kunden, ihre Umgebungen hinsichtlich Kosten, Verfügbarkeit und Skalierung zu optimieren: Tiering zu lokalem und Cloud-Objektspeicher, eine neue Auswahl an kapazitäts- (QLC) oder leistungsoptimierten (TLC) NVMe-Laufwerken und eine neue, dateisystemweite Datenreduzierung, die die effektive Kapazität erhöhen kann.- Einfachheit bei Hyperscale:- Völlig neu gestaltete Benutzeroberfläche: Verbessert die Benutzerfreundlichkeit, rationalisiert wiederkehrende Abläufe, vereinfacht alltägliche Aufgaben und liefert die Grundlage für die Verwaltung in mandantenfähigen Umgebungen, damit Unternehmen ihre Daten in großem Umfang besser verwalten können.- Verbesserte Multi-Protokoll-Unterstützung: WEKA 4 führt NFSv4 und die branchenführende Sever Message Block (SMB)-Unterstützung für leistungsstarke MS-Windows-Workloads ein. Kunden können ihre Dateninfrastruktur verdichten und viele Altsysteme durch eine einzige WEKA Data Platform-Implementierung mit Null-Kopien und Null-Tuning ersetzen.- Neue Softwarepakete und Preisoptionen: Um die Kaufentscheidung zu vereinfachen, bringt WEKA vier neue Softwarepakete auf den Markt, die sich an den Hauptanwendungsfällen der Kunden orientieren und die wahlweise im Abonnement oder auf Verbrauchsbasis erworben werden können."Die größten Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Welt setzen jetzt verstärkt auf den Einsatz von KI und ML im großen Maßstab, um Innovationen, Entdeckungen und geschäftliche Durchbrüche zu unterstützen", so Liran Zvibel, Mitbegründer und Chief Executive Officer bei WEKA. "Hyperscale Public Clouds wie AWS, Azure, GCP und OCI können die erforderliche Agilität und die Skaleneffekte bieten, die für diese kritischen Transformations- und Innovationsmotoren erforderlich sind, aber die WEKA Data Platform ist der Schlüssel, um diesen Wert für KI/ML-Workloads in hybriden und jetzt auch Multi-Cloud-Umgebungen zu erschließen. WEKA kann Unternehmen in einzigartiger Weise dabei helfen, sich nicht an die Cloud zu binden und ihr Geschäft mit unvergleichlicher Wirtschaftlichkeit zu betreiben."Weitere Informationen über die Vorteile, Funktionen und Erweiterungen der vierten Generation der WEKA Data Platform finden Sie unter https://www.weka.io/multicloud und lesen Sie auch den Blog https://www.weka.io/blog/weka4/.Informationen zu WEKAWEKA bietet die branchenweit erste Multicloud-Datenplattform für künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und andere Workloads der nächsten Generation. Die fortschrittliche Architektur der WEKA® Data Platform ist für die Lösung komplexer Datenmanagement-Herausforderungen optimiert und bietet eine gleichbleibend hervorragende Leistung in On-Premises-, Edge-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen. WEKA beschleunigt Innovation, Forschung und Entdeckung für die weltweit führenden Unternehmen und Forschungsorganisationen - darunter acht der Fortune 50 - und hilft ihnen, mit KI erste Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen. WEKA wird von neun strategischen Investoren von Weltrang unterstützt, darunter Hitachi, HPE und NVIDIA, und ist in mehr als 20 Ländern weltweit tätig. Weitere Informationen finden Sie unter https://weka.io.Verbinden Sie sich mit WEKA auf Twitter, LinkedIn und FacebookWEKA und das WEKA-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Andere hier verwendete Markennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1838443/WEKA_DATA_PLATFORM.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1838444/Run_the_Impossible_WEKA.jpgPressekontakt:Medienkontakt: Hope Nicora,WEKA Kommunikation,media.relations@weka.ioOriginal-Content von: WEKA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163764/5249423