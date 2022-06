Die Inflation ist nun da, und sie wird etwas länger als ursprünglich gedacht bleiben. Putins Kriegslust, die Widerstandskraft der Ukraine, Chinas Umgang mit Corona und die hinter vorgehaltener Hand pauschal genutzt, vor den Mikrophonen aber lauthals beklagte Inflationsanpassung vieler unbeteiligter Branchen, lassen die Geldentwertung zu unserem ungeliebten Partner der nächsten Jahre werden. Die Frage drängt sich auf, wie man da am besten durchkommt, denn sich darüber hinwegsetzen wird nur unter rüdem Wechsel seiner Lebensgewohnheiten möglich sein, denn wer will schon wirklich das Plumpsklo im Wald, gleich neben dem eigenen Gemüseacker, auf Länger mit seinem aktuellen Lebensstil tauschen. Also müssen wir damit umgehen und leben lernen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...