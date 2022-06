Batterien aus E-Tron-Testwagen wandern in Elektro-Rikschas in Indien. Den Austausch organisierte die Umweltstiftung von Audi, das Fahrzeug entwickelten Azubis. Das deutsch-indische Startup Nunam will indischen Frauen helfen, ihre Waren zu transportieren. Dazu baut es elektrische Rikschas und stellt sie ihnen zur Verfügung. Das gemeinnützige Unternehmen mit Sitz in Berlin und Bangalore verwendet als Energiespeicher ausrangierte Batterien der E-Tron-Reihe von Audi. Sie stammen aus der Testflotte der ...

