Der Aluminiumpreis hat seit seinem Jahreshoch am 04.03.2022 bei 2.873 US-Dollar knapp 35 % korrigiert und könnte auf dem aktuellen Niveau bald einen kurzfristigen Boden bilden. Viel dürfte auch von der weiteren Corona-Politik Chinas abhängen. Die Divergenz zum europäischen Aluminium-Preis hat sich allerdings weiter erhöht und verweist auf den hohen Lieferstress in Europa. Von einer Stabilisierung des Aluminiumpreises überproportional dürfte unter anderem die Aktie von Alcoa profitieren, die im Zuge der Korrektur in den vergangenen 3 Monaten auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...