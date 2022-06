Köln (ots) -WDR-Intendant Tom Buhrow hat dem Rundfunkrat heute (15.06.2022) angekündigt, dass er dem Gremium für die Leitung des Justitiariats Frau Dr. Katrin Neukamm und Frau Prof. Dr. Caroline Volkmann vorschlagen wird. Die beiden sollen sich die Leitung als Topsharing-Tandem teilen. Dr. Katrin Neukamm (44) ist derzeit als Juristische Direktorin beim SWR tätig, Prof. Dr. Caroline Volkmann (43) ist Professorin für Informationsrecht an der Hochschule Darmstadt. Die beiden Juristinnen sollen Eva-Maria Michel nachfolgen, die nach 25 Jahren als Justiziarin im Herbst in den Ruhestand geht.WDR-Intendant Tom Buhrow: 'Katrin Neukamm und Caroline Volkmann sind exzellente Juristinnen, die unterschiedliches Spezialwissen und viele Erfahrungen im und außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mitbringen. Sie sind starke Persönlichkeiten und sehr engagierte Anwältinnen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.'Dr. Katrin Neukamm ist seit September 2020 Juristische Direktorin des SWR sowie Leiterin der Gemeinschaftseinrichtung Beitragsrecht von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Ihre Karriere begann im WDR, wo sie zwölf Jahre im Justiziariat und zuletzt als stellvertretende Leiterin der Hauptabteilung Programmmanagement NRW, Wissen und Kultur arbeitete. Sie studierte von 1998 bis 2004 Rechtswissenschaften in Münster und Birmingham. Zu den thematischen Schwerpunkten von Katrin Neukamm gehören u.a. die Gesetzgebung und Finanzierung des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks.Prof. Dr. Caroline Volkmann, geboren in Freiburg, war von 2008 bis 2017 Juristin im Justiziariat des ZDF, wo sie u.a. für die Themen Sportrechte, Urheber- und Programmrecht verantwortlich war. Seit 2017 ist sie Professorin und Direktorin des Instituts für Informationsrecht an der Hochschule Darmstadt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in ihrer Forschung und Lehre einen hohen Stellenwert. Caroline Volkmann studierte Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes, der Université de Lausanne und der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, wo sie auch promovierte.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5249488