Die Ergebnisse im Einzelnen: 2021 legte die Zahl der rein elektrischen Pkw, die hierzulande produziert wurden, um 85,8 % gegenüber dem Vorjahr zu. Absolut waren dies 328 000 Fahrzeuge. Zum Vergleich: An Verbrennern wurden letztes Jahr in Deutschland rd. 2,2 Mill. gefertigt, nach 2,8 Mill. 2020. Exportiert wurden aus Deutschland 92 % mehr - absolut: 300 000 reine E-Mobile. Die meisten davon (49 400 Stück) gingen nach Großbritannien. Importiert wurden vergangenes Jahr 76 % mehr als 2020 oder 292 000 E-Wagen, vor allem aus Frankreich (44 000). Zudem: 2021 verdoppelte sich der Anteil reiner E-Autos am gesamten Fahrzeugbestand in Deutschland auf 618 000 innerhalb eines Jahres. Annerose Winkler Der Deutsche Unternehmerbrief www.bernecker.info Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!

