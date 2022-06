Ganz schön schräg. Auf der Börsenseite der comdirect bank wird die Aktie von DO & CO doch tatsächlich dem Sektor Luft- und Raumfahrt zugeordnet. Nun: Zwar zählt das Wiener Unternehmen viele internationale Luftfahrtgesellschaften zu seinem Kundenkreis und ist darüber hinaus auch an etlichen Flughäfen präsent - allerdings in seiner Funktion als Caterer. Sprich: DO & ... The post DO & CO: Da geht wieder was appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...