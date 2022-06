Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat nun die Full-Color Smart Dual Illuminators Camera Series offiziell vorgestellt. Die neue Full-Color-Serie integriert zwei Lichtsysteme, warmes Licht und Infrarotlicht, und ist mit drei zusätzlichen Beleuchtungsmodi ausgestattet, um klare und lebendige Full-Color-Bilder zu liefern und gleichzeitig die ständige Verwendung von warmem Licht zu vermeiden. Sie bietet eine flexible Lösung für eine Vielzahl von Überwachungsszenarien bei Nacht und schwachem Licht.

"Verbrechen werden häufig nachts begangen, daher muss ein Überwachungssystem in der Lage sein, Farbbilder von Ereignissen als Beweismaterial für Ermittlungen aufzunehmen. Dazu ist warmes Licht erforderlich, aber die ständige Verwendung von warmem Licht kann andere Anwohner stören. Deshalb haben wir die Full-Color Smart Dual Illuminators Camera entwickelt, mit der Anwender das Beste aus beiden Welten nutzen können", so Eaden Xie, IP Camera Product Director bei Dahua Technology.

Die Dahua Full-Color Smart Dual Illuminators-Kamera nutzt einen Deep-Learning-Algorithmus zur präzisen Erkennung von Zielen und kann intelligent vom IR-Modus, wenn sich kein Ziel in der Szene befindet, in den Vollfarbmodus, wenn ein Ziel erkannt wird, umschalten. So können Benutzer Ereignisse in Vollfarbe aufzeichnen, ohne dabei einen Beitrag zur Lichtverschmutzung zu leisten. Darüber hinaus kann der Beleuchtungsmodus der Smart Dual Illuminators auch über die DMSS-App mit einem einzigen Klick eingestellt werden, so dass Benutzer das Gerät aus der Ferne verwalten, die überwachte Szene anzeigen und zeitnahe Alarmbenachrichtigungen erhalten können jederzeit und überall.

Dank ihrer Deep-Learning-Algorithmen unterstützt die neue Full-Color Smart Dual Illuminators-Kamera auch KI-Anwendungen wie SMD Plus, Perimeter Protection and Quick Search, so dass sich der Nutzer auf echte Bedrohungen konzentrieren kann. Darüber hinaus bietet die Smart Codec-Technologie eine niedrigere Bitrate und hilft, die Speicherkosten zu senken.

Diese Serie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Vollfarbvideos erforderlich sind, aber kein konstantes warmes Licht benötigt wird, z. B. in Wohngebieten, Villen, Einzelhandelsgeschäften, Schulen, Krankenhäusern, Parks usw. Sie eignet sich auch für Innenräume (z. B. Korridore und Flure), in denen die Beleuchtung unzureichend ist, sowie für andere Szenarien, die konstantes warmes Licht erfordern, wie z. B. Parkplätze und Straßen.

Künftig werden die Dahua Smart Dual Illuminators IP-Kameras mit einer Beleuchtungsfunktion nach Zeitplan ausgestattet sein. Mit dieser Funktion können verschiedene Beleuchtungsmodi entsprechend verschiedener Zeitfenster eingestellt werden, um den eigenen Schutzplan des Benutzers anzupassen.

*Das Datum der Produkteinführung kann je nach Land variieren.

