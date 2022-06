Strasbourg (ots) -ARTE lädt im Rahmen der Fête de la Musique Berlin am kommenden Dienstag, den 21. Juni 2022 von 19.00 bis 19.45 Uhr, zum großen Karaoke am Brandenburger Tor ein.Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums (https://corporate30.arte.tv/de/) tourt ARTE mit einem Karaoke durch mehrere Städte und macht pünktlich zur Fête de la Musique (https://www.fetedelamusique.de/)Station in Berlin, wo das Musikereignis seit 10 Jahren einen festen Platz im Kulturkalender hat. In der diesjährigen Jubiläumsedition erwarten die BerlinerInnen über 130 Spielstätten, darunter auch eine Bühne am Brandenburger Tor (https://www.fetedelamusique.de/brandenburger-tor/), zu der ARTE von 19.00 bis 19.45 Uhr zum großen Karaoke einlädt. Ab ans Mikro lautet das Motto! Eine Einladung zum Mitsingen, Summen und Mitträllern, moderiert von Bianca Hauda, Journalistin und Moderatorin, u.a. der ARTE-Sendung Twist. Konzertaufzeichnungen von ARTE Concert (https://www.arte.tv/de/arte-concert/)von internationalen Pop & Rockstars über Ikonen der 80er, hin zu einigen großen Opernarien - für jeden Geschmack wird etwas dabei sein.Das Line-up der Bühne am Brandenburger Tor:18.30 Uhr >> Irma (https://www.arte.tv/de/videos/107538-003-A/irma-bei-den-musikalischen-hoehenfluegen/)19.00 Uhr >> European Singalong | ARTE Karaoke20.00 Uhr >> Alyona, Alyona | Jerry Heil | Ganna Gryniva20.45 Uhr >> JazzanovaEnde um 21.30 UhrEine Kooperation von ARTE, der Französischen Botschaft in Deutschland und der Fête de la Musique Berlin auf der Bühne der Special Olympics National Games 2022>> Zum PresseportalPressekontakt:PRESSEKONTAKTClaude-Anne SavinLeiterin Abteilung Presse & PRclaude.savin@arte.tv | +33 3 90 14 21 45Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5249554