Wie schon mehrfach beobachtet, kann sich unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection in Crash-Phasen an den Aktienmärkten relativ gut behaupten. So war es auch diesmal wieder. Während der DAX trotz seiner heutigen Erholung im Vergleich zur Vorwoche 6,2% an Wert verloren hat, musste unser Dachwikifolio "nur" Abschläge von 4,6% hinnehmen. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 stieg damit auf Wochensicht von 9,0 auf 10,7 Prozentpunkte. Am Montag lagen wir hier sogar schon bei über 12 Prozentpunkten.Bei unseren Depotwerten gab mit dem wikifolio ...

