Das Unternehmen erhält fünf Branchenkompetenzabzeichen für die Unterstützung von Kunden bei der Verwaltung ihrer Daten

REDWOOD CITY, Kalifornien, June 15, 2022, der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen , gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Data Governance Partner des Jahres von Snowflake , dem Data-Cloud-Unternehmen, ausgezeichnet wurde. Snowflake hat Alation zum zweiten Mal in Folge für diese Auszeichnung ausgewählt, die am 13. Juni 2022 auf dem Snowflake Summit in Las Vegas verliehen wurde. Alation wurde außerdem mit fünf Kompetenzabzeichen im Snowflake Partner Network (SPN) Competency Program für seine Arbeit mit Kunden in Schlüsselindustrien ausgezeichnet: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Medien und Telekommunikation, Einzelhandel und CPG sowie Technologie.



Snowflake zeichnete Alation für seine integrale Rolle im Snowflake-Partner-Ökosystem aus, indem Alation mehr als 125 gemeinsame Kunden dabei unterstützt, in ihren Branchen Werte zu schaffen, indem die Migration zur Data Cloud beschleunigt und aktive Data Governance zur Förderung von Self-Service ermöglicht wird. Die speziellen Funktionen von Alation, die für Snowflake entwickelt wurden, können dazu beitragen, das Vertrauen in Daten zu erhöhen, da sie die Herausforderungen von Datenverwaltern, Datenwissenschaftlern und Analysten erfüllen, indem sie konsistente Datenrichtlinien durchsetzen, sensible Daten auch bei großem Datenumfang schützen und Transparenz im Datenlebenszyklus bieten. Dies vereinfacht die Einhaltung von Industriestandards und gesetzlichen Vorschriften und gewährleistet, dass jeder auf vertrauenswürdige, konforme Daten zugreifen kann.

"Der Einsatz von Alation zusammen mit Snowflake hat unsere Data-Governance-Fähigkeiten und die Sichtbarkeit der Unternehmensdaten für die Benutzer bei Spark NZ deutlich verbessert", sagte Peter Langham, Domain Chapter Lead, Data Engineering bei Spark NZ. "Es hat für unsere Datenanalysten sowohl die Produktivität als auch die Qualität der Erkenntnisse durch ein gemeinsames Verständnis unserer Datenbestände erheblich verbessert."

Das Snowflake Partner Network Competency Program, das auf dem Snowflake Summit 2022 vorgestellt wurde, belohnt und validiert Snowflake-Partner wie Alation für ihre tiefgreifende Snowflake-Expertise und ihr Engagement, den Kunden im gesamten Data-Cloud-Ökosystem zu unterstützen. Alation wurde für seine Snowflake-Lösungen und Kompetenzen in den folgenden Branchen ausgezeichnet:

Finanzdienstleistungen: für die Unterstützung datengestützter Innovationen, für die Bereitstellung personalisierter Kundenerlebnisse und für Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

für die Unterstützung datengestützter Innovationen, für die Bereitstellung personalisierter Kundenerlebnisse und für Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Gesundheitswesen und Biowissenschaften: für die Unterstützung von Organisationen bei der Nutzung von Daten zur Verbesserung von Patientenergebnissen, für die Steuerung von Geschäftsmodelländerungen und für die Schaffung besserer Erlebnisse für die Patienten

für die Unterstützung von Organisationen bei der Nutzung von Daten zur Verbesserung von Patientenergebnissen, für die Steuerung von Geschäftsmodelländerungen und für die Schaffung besserer Erlebnisse für die Patienten Medien und Telekommunikation: für die Schaffung eines besseren Verständnisses der Zielgruppen und die Nutzung von Daten zur Bereitstellung von Lösungen und Erlebnissen

für die Schaffung eines besseren Verständnisses der Zielgruppen und die Nutzung von Daten zur Bereitstellung von Lösungen und Erlebnissen Einzelhandel und CPG: für die Entwicklung von Multi-Channel-Erlebnissen mit Zugang zu vertrauenswürdigen Daten, die Förderung von Innovationen und die Verbesserung der Effizienz von Betrieb und Lieferkette

für die Entwicklung von Multi-Channel-Erlebnissen mit Zugang zu vertrauenswürdigen Daten, die Förderung von Innovationen und die Verbesserung der Effizienz von Betrieb und Lieferkette Technologie: für die Entwicklung datengestützter Produkte, die es Unternehmen ermöglichen, Kunden besser zu verstehen und Abläufe zu verbessern



"Snowflake ist das marktführende Cloud-Data-Unternehmen. Die Auszeichnung durch Snowflake im zweiten Jahr in Folge unterstreicht unsere Fähigkeit, gemeinsame Kunden mit zuverlässiger, vertrauenswürdiger Data Governance zu versorgen und den Nutzen zu steigern", sagte Satyen Sangani, CEO und Mitbegründer von Alation. "Alation fühlt sich geehrt, erneut zum Data Governance Partner des Jahres ernannt worden zu sein und fünf Branchenkompetenzen von Snowflake erhalten zu haben. Dies bestätigt sowohl unsere Stärken als auch, wie wir Organisationen beim Aufbau einer Datenkultur helfen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft einen noch größeren Nutzen für unsere gemeinsamen Kunden zu schaffen."

"Data Governance ist für Snowflake-Kunden wichtig. Alation hilft Unternehmen, Compliance-Risiken zu minimieren und die Produktivität in Schlüsselindustrien zu steigern", sagte Colleen Kapase, SVP of WW Partner and Alliances bei Snowflake. "Die umfassende Governance-Lösung von Alation ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, ihre Daten sicher zu nutzen, indem sie den Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ermöglicht und gleichzeitig die Einhaltung des Datenschutzes und anderer gesetzlicher Vorschriften sicherstellt und somit für die Kunden die Snowflake-Funktionalität aufwertet."

Die Partnerschaft von Snowflake und Alation ist entscheidend für die Bereitstellung von Datennutzen für Schlüsselindustrien. Die heutige Nachricht ist der jüngste Meilenstein in der wachsenden Partnerschaft von Snowflake und Alation. Im April 2021 war Alation einer der ersten fünf vorgestellten Snowcases - Branchen- und Technologielösungen von Snowflakes vertrauenswürdigen Partnern zur Unterstützung der Snowflake Data Cloud - und debütierte mit seiner Active Data Governance Capability for Snowflake. Im Juni 2021 beteiligte sich Snowflake an der Serie-D-Finanzierungsrunde von Alation und ernannte Alation zum Data Governance Partner des Jahres . Im September 2021 verstärkte Alation seine Partnerschaft mit Snowflake . Die Unternehmen waren die ersten, die nach dem neuen Standard für Cloud Data Management Capabilities, um gemeinsame Kunden auf ihrem Weg zur Data Governance weitergehend zu unterstützen.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge. Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 350 Unternehmen setzen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Darunter sind Unternehmen wie AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und wurde vom Inc. Magazine drei Mal in die Liste der besten Arbeitgeber aufgenommen. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern wie Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf alation.com

