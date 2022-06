Dank "Stranger Things" ist die Musikerin Kate Bush auf dem besten Weg an die Spitze der Charts - 37 Jahre nach Veröffentlichung ihres Hits "Running Up That Hill". Wir zeigen euch, wo der "Netflix-Effekt" noch gewirkt hat. Schon mal vom "Netflix-Effekt" gehört? Damit ist ein Phänomen gemeint, bei dem Schauspieler:innen, Songs beziehungsweise Künstler:innen oder auch Marken quasi über Nacht zu immenser Berühmt- und Beliebtheit kommen - weil sie in einer Netflix-Serie auftauchen. Der Netflix-Effekt wirkt dabei nicht nur bei Newcomer:innen, sondern hat schon mehrfach "ollen Kamellen" zu neuem Ruhm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...