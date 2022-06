DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.532,32 +1,64% -17,82% Stoxx50 3.443,37 +1,13% -9,82% DAX 13.485,29 +1,36% -15,11% FTSE 7.273,41 +1,20% -2,67% CAC 6.030,13 +1,35% -15,70% DJIA 30.591,38 +0,75% -15,82% S&P-500 3.778,60 +1,15% -20,72% Nasdaq-Comp. 11.035,48 +1,91% -29,46% Nasdaq-100 11.516,07 +1,81% -29,44% Nikkei-225 26.326,16 -1,14% -8,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 144,59 +202

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 117,50 118,93 -1,2% -1,43 +61,5% Brent/ICE 119,95 121,17 -1,0% -1,22 +59,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.822,90 1.808,40 +0,8% +14,50 -0,4% Silber (Spot) 21,54 21,11 +2,1% +0,43 -7,6% Platin (Spot) 935,50 925,03 +1,1% +10,47 -3,6% Kupfer-Future 4,18 4,16 +0,5% +0,02 -6,0%

Am Ölmarkt sinken die Preise. Die US-Rohöllagerbestände haben sich wider Erwarten ausgeweitet, während Analysten einen Rückgang vorhergesagt hatten. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war eine kleinere Zunahme registriert worden. Auch die US-Förderung legt zu. Insgesamt liefern die Daten ein bärisches Bild für den Erdölmarkt.

Gold zieht deutlicher an. Die sinkenden Anleiherenditen machen das zinslos gehaltene Edelmetall wieder attraktiver. Zudem verbilligt der schwächere Dollar Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

FINANZMARKT USA

Fester - Händler sprechen ganz allgemein von einer nicht sehr kraftvollen Gegenbewegung auf die jüngste Talfahrt. Das alles beherrschende Thema ist der Zinsentscheid der US-Notenbank, der um 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben wird. Unter Marktteilnehmern herrscht angesichts der hartnäckig hohen Inflation inzwischen die Erwartung vor, dass die Fed den Leitzins um 75 Basispunkte erhöhen wird statt um die zuletzt signalisierten 50 Basispunkte. Zuvor müssen sich die Anleger noch mit anderen Konjunkturdaten auseinandersetzen, die aber angesichts des anstehenden Zinsentscheids kaum Beachtung finden: Der Empire-State-Index erholte sich zwar im Juni, verharrte aber entgegen den Erwartungen eines Stands von null im negativen Bereich. Die Importpreise stiegen im Mai weniger stark als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze gingen im vergangenen Monat etwas zurück, während Ökonomen einen leichten Anstieg erwartet hatten. Der Einzelhandelssektor (+2%) reagiert erkennbar nicht auf die schwachen Daten. Unternehmensnachrichten sind rar. Qualcomm tendieren 0,6 Prozent höher, nachdem der Gerichtshof der Europäischen Union eine milliardenschwere EU-Strafe gegen den Chipkonzern für nichtig erklärt hat. Zendesk legen um 3,3 Prozent zu. Das Softwareunternehmen führt Gespräche mit dem aktivistischen Investor Jana Partners, nachdem ein Verkauf gescheitert war. Der Autoverleiher Hertz (+10%) hat einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden Dollar angekündigt. Nucor steigen um 2,9 Prozent, nachdem der Stahlkonzern für das zweite Quartal ein Rekordergebnis in Aussicht gestellt hat.

Am Rentenmarkt legen die Notierungen nach dem jüngsten Ausverkauf wieder zu. Im Gegenzug fallen die Renditen diesmal, die sich aber gleichwohl noch auf Mehrjahreshochs bewegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75%* zuvor: 0,75% bis 1,00% (*Hinweis: Die Prognose gibt den aktualisierten Stand wieder, am vergangenen Freitag lag sie noch bei +0,50)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Stützend wirkte eine Sondersitzung der EZB angesichts der Verwerfungen am Rentenmarkt. Die EZB hat ein neues Instrument zur Begrenzung der Renditeabstände zwischen Euro-Staatsanleihen in Auftrag gegeben. Renditen am italienischen Anleihemarkt fielen daraufhin. Zudem beschloss die EZB, zunächst bei der Wiederanlage von Tilgungsbeträgen von Staatsanleihen, die im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP erworben wurden, flexibel vorzugehen. Die EZB kann ihre Reinvestitionen damit ab sofort auf Anleihen von Ländern konzentrieren, deren Staatsanleiherenditen stärker als die der anderen Länder gestiegen sind. Banken- und Versicherungswerte wurden gestützt von der Entspannung an den Anleihemärkten: Für Munich Re ging es 3,1 Prozent nach oben, Unicredit gewannen 3,7 Prozent. Der Versicherungssektor legte 2,7 Prozent zu. Ferner stützten überraschend positive Daten zur Industrieproduktion im Mai in China. Tagesgewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 9,1 Prozent. Die Aktie ist hochvolatil und dürfte von Leerverkaufseindeckungen profitiert haben. Tagesverlierer waren Siemens Healthineers mit minus 6,6 Prozent. Ein schwächerer Ausblick von Getinge (-17,5%) belastete die Aktien von Medizintechnik-Unternehmen. Trotz ordentlicher Zahlen gaben H&M 6,5 Prozent nach. Jefferies stellte fest, dass die Wiederöffnungen in Europa zu einer starken Nachfrage geführt hätten, die in den vergangenen Wochen angedauert habe. Allerdings seien die Auswirkungen weniger spektakulär gewesen als bei Inditex. Um 4,4 Prozent aufwärts ging es mit den Aktien von Cropenergies nach der erhöhten Jahresprognose für 2022/23. Auch die Mutter Südzucker (+7,4%) erhöhte die Prognose. Gerresheimer sprangen um 15,7 Prozent an. Hier trieben Berichte, es habe ein Übernahmeinteresse von Bain Capital gegeben. Da Gerresheimer dies zurückgewiesen haben soll, stehe die Fantasie auf höhere Gebote im Raum, hieß es im Handel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0388 -0,3% 1,0444 1,0416 -8,6% EUR/JPY 139,70 -1,1% 141,21 140,46 +6,7% EUR/CHF 1,0412 -0,2% 1,0467 1,0424 +0,4% EUR/GBP 0,8613 -0,8% 0,8719 0,8672 +2,5% USD/JPY 134,49 -0,8% 134,98 134,86 +16,8% GBP/USD 1,2061 +0,5% 1,2002 1,2010 -10,9% USD/CNH (Offshore) 6,7185 -0,6% 6,7206 6,7562 +5,7% Bitcoin BTC/USD 20.928,05 -2,8% 21.102,09 22.397,34 -54,7%

Der Euro reagiert mit Abgaben auf die jüngsten Schritte der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Defragmentierung des Rentenmarktes in der Eurozone. Mit der Ankündigung entsprechender Maßnahmen war der Euro bis auf das Tageshoch von 1,0508 US-Dollar geklettert. Doch mit Bekanntgabe der konkreten Schritte fällt die Gemeinschaftswährung zurück und rutscht unter 1,04 Dollar. Im Handel räumt man ein, dass sich einige Marktteilnehmer offenbar mehr versprochen hatten. "Die Ankündigung der heutigen Sondersitzung hat die Finanzmärkte erneut kräftig in Bewegung versetzt in Antizipation eines möglichen neuen gezielten Anleihekaufprogramms, welches die Ausweitung der Risikoprämien vor allem bei italienischen Staatsanleihen bremst. Tatsächlich sind wir diesbezüglich jetzt nicht allzu viel schlauer als zuvor. (...)", kommentiert Rentenanalyst Elmar Völker von der LBBW das Vorgehen der EZB.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während die Börsen in Japan, Südkorea und Australien Verluste hinnehmen mussten, verzeichneten die chinesischen Börsen Aufschläge, gestützt von Konjunkturdaten. Die Sorge vor einer Stagflation war weiter das dominierende Thema. Die Anleger warten nun gebannt auf den Abend (MESZ), wenn die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung verkündet. Hyundai Motor legten in Seoul gegen den schwachen Markt um 1,5 Prozent zu, nachdem ein Streik der Lkw-Fahrer beendet wurde, der dem Autobauer besonders zugesetzt hatte. Die Aktie des Entertainment-Unternehmens HYBE brach um 24 Prozent ein, nachdem die südkoreanische Boy-Group BTS beschlossen hat, eine Auszeit zu nehmen. Für einen Lichtblick sorgten die chinesischen Aktienmärkte. In Schanghai wurden die Gewinner vom Versicherungssektor angeführt. Für Unterstützung sorgte, dass die Industrieproduktion im Mai in China entgegen der Erwartung um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen ist nach einem Rückgang von 2,9 Prozent im April. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den chinesischen Konsum, fielen um 6,7 (Prognose: 6,9) Prozent verglichen mit einem Rückgang von 11,1 Prozent im April. Die People's Bank of China (PBoC) hat derweil den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) unverändert bei 2,85 Prozent belassen, während sie dem Bankensystem über die MLF Liquidität in Höhe von 200 Milliarden Yuan (umgerechnet 28,46 Milliarden Euro) zuführte. Auch der Zinssatz für siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte wurde bei 2,1 Prozent belassen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

METRO

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2022 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.