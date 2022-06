Während es an der Nachrichtenfront rund um Nel ASA zuletzt sehr ruhig geworden ist, setzt die katastrophale Stimmung an den Märkten der Aktie des Unternehmens schwer zu. In den letzten Tagen weiteten die Verluste sich noch einmal spürbar aus, was die Kurse in charttechnisch sehr bedenkliche Regionen zurückbeförderte.Am Dienstag musste Nel ASA (NO0010081235) Verluste von fünf Prozent verkraften und notierte bei Handelsschluss bei sehr übersichtlichen 1,14 Euro. Im tagesverlauf ging es sogar bereits bis auf 1,12 Euro abwärts. Mit großen ...

