GC Aesthetics, Inc. (GCA), ein privates Medizintechnikunternehmen, das ästhetische und rekonstruktive Lösungen für die Frauengesundheit anbietet, hat heute seine Wachstums- und Expansionspläne für den brasilianischen Markt, den zweitgrößten Markt für Brustvergrößerungen weltweit, bekannt gegeben.

GC Aesthetics hat eine ehrgeizige Reise unternommen, um die Marke und das Portfolio neu zu positionieren und eine intelligente, einzigartige und klinisch erprobte, sichere Produktpalette anzubieten, die den Bedürfnissen brasilianischer Frauen und Chirurgen entspricht.

Die brasilianische Wachstumsstrategie umfasst 2 Hauptpfeiler: Erstens die Vermarktung aller Produkte und Lösungen von GC Aesthetics, die darauf ausgerichtet sind, das bestmögliche Ergebnis für die Brustvergrößerung von Frauen zu erzielen, und zwar vor, während und nach der Operation. Dieses einzigartige Portfolio hebt sich nicht nur vom aktuellen Wettbewerb in der Branche ab, sondern steht auch im Einklang mit der Führungsposition und den Wachstumsplänen des Unternehmens, das sich vom Hersteller von Brustimplantaten zum Lösungsanbieter entwickelt hat.

Das brasilianische Umsatzwachstum von GC Aesthetics ist auch mit dem ANVISA-Zertifikat verknüpft, das jüngst von der brasilianischen Gesundheitsbehörde für die Wiedereinführung der The Round Collection-Brustimplantate erteilt wurde. Dieses einzigartige Brustimplantat mit mikrotexturierter Oberfläche wird von Chirurgen in Brasilien bevorzugt eingesetzt: 99 der befragten plastischen Chirurgen betrachten The Round Collection als das vertrauenswürdigste Produkt in Bezug auf Sicherheit und Leistung

"Laut unserer jüngsten Umfrage sind die langfristig nachgewiesene Sicherheit und die einzigartige Mikrotextur die 2 Hauptgründe, warum plastische Chirurgen in Brasilien The Round Collection-Implantate gegenüber der Konkurrenz bevorzugen. Wir freuen uns sehr, mit diesem Produkt nach Brasilien zurückzukehren und Chirurgen und Patienten ein bewährtes, sicheres und zuverlässiges Medizinprodukt anbieten zu können. Die Vorbestellungen für dieses Produkt haben unsere Planungen übertroffen, und wir freuen uns auf eine glänzende Zukunft als Marktführer in Brasilien und in der Welt", so Carlos Reis Pinto, CEO von GC Aesthetics.

"GCA widmet sich der Weiterentwicklung der Wissenschaft der medizinischen Ästhetik und der Erbringung außergewöhnlicher klinischer, operativer und kommerzieller Leistungen, um sich als bevorzugter Partner von Chirurgen und Ärzten auf der ganzen Welt zu etablieren. Wir freuen uns über den erneuten Markteintritt von The Round Collection in Brasilien und sind begeistert, unsere Marke als ONE GCA zu präsentieren", erklärte Ron Cosmas, CCO von GCA.

GC Aesthetics präsentiert die Wiedereinführung dieses Produkts auf der Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, die vom 15.bis 18.im WTC São Paulo, Brasilien stattfindet. DieRound Collection Brustimplantate sind auf Leistung ausgelegt und verfügen über ein unübertroffenes Langzeit-Sicherheitsprofil. Die Round Collection by GC Aesthetics ist Teil der größten europäischen klinischen Langzeitstudie für Brustimplantate mit hervorragenden Ergebnissen nach 10 Jahren. Vor kurzem wurden die Daten einer einzigartigen 17-jährigen Nachuntersuchung veröffentlicht, die eine bemerkenswerte Patientenzufriedenheit belegt.

Über GC Aesthetics

GC Aesthetics ist ein traditionsreiches, weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das ein umfassendes Sortiment an geschützten ästhetischen Produkten entwickelt, herstellt und vermarktet, mit denen sich Patientinnen auf ihrem Lebensweg selbstbewusst und sicher fühlen können.

Seit 40 Jahren widmet sich GCA der Weiterentwicklung der Wissenschaft der ästhetischen Medizin und liefert qualitativ hochwertige Brustimplantate zur Brustvergrößerung und für die rekonstruktive Brustchirugie. GCA ist stolz darauf, mehr als 3 Millionen Implantate in 70 Ländern verkauft zu haben, deren Sicherheit und klinische Wirksamkeit durch veröffentlichte klinische 10-Jahres-Daten untermauert werden.

Die vertikal integrierte Strategie des Unternehmens ermöglicht außergewöhnliche klinische, operative und kommerzielle Leistungen, die es GCA erlauben, Ärzten und Patientinnen wettbewerbsfähige Produkte anzubieten. Dank einer Kultur der kontinuierlichen Innovation und des Engagements für den Kunden konnte sich GCA etablieren als führender Anbieter von Lösungen für die ästhetische Medizin und als Partner der Wahl für Patientinnen, die ihr Leben verbessern wollen.

