Paris (ots/PRNewswire) -Wir freuen uns, die Ernennung von Jean-Martial Ribes zum VP Communication von Moët Hennessy mit Wirkung von Mitte Juni 2022 bekannt zu geben. Er wird an Philippe Schaus, Chairman und CEO von Moët Hennessy, berichten und Mitglied des Moët Hennessy Leadership Teams sein.In seiner neuen Rolle bei Moët Hennessy wird Jean-Martial die direkte Leitung des zentralen Teams für Kommunikation und Events übernehmen, das derzeit von Anne-Catherine Grimal geleitet wird, sowie die funktionale Leitung der gesamten Kommunikationsleiter in unseren Maisons und in unseren Regionen und Märkten."Ich freue mich, Jean-Martial bei Moët Hennessy begrüßen zu dürfen. Er wird uns dabei helfen, außergewöhnliche Erlebnisse und Kommunikationsstrategien für Moët Hennessy und unsere fünfundzwanzig Maisons in der ganzen Welt zu entwickeln. Ich möchte auch Anne-Catherine für all die Jahre danken, insbesondere für die Konzeption und Durchführung außergewöhnlicher Veranstaltungen, die bei unseren eigenen Teams, Partnern und Kunden unauslöschliche Erinnerungen hinterlassen haben", erklärte Philippe Schaus bei der Bekanntgabe dieser Ernennung.Jean-Martial kann auf 30 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Leitung leistungsstarker und rentabler Kommunikationsunternehmen in anspruchsvollen Branchen zurückblicken. Jean-Martial hat einen Abschluss in Politikwissenschaften und Marketing von der Clark University in Massachusetts und einen Abschluss in Marketing von der KANSAI GAIDAI University in Japan. Danach zog er in die USA und übernahm mehrere Führungspositionen bei internationalen Kommunikationsagenturen, insbesondere bei Ketchum, wo er VP of Europe Global Operations war.Jean-Martial ist Experte für Unternehmens-, Lifestyle- und Krisenkommunikation und war seit 2014 Managing Director Communication bei Paris Saint-Germain sowie Director of Communication bei Qatar Sport Investments.Nach 25 Jahren bei Moët Hennessy und LVMH hat Anne-Catherine Grimal beschlossen, in den Ruhestand zu gehen und sich als Kommunikationsberaterin selbstständig zu machen, wobei sie Moët Hennessy weiterhin bei verschiedenen Aufgaben unterstützen wird.Über Moët HennessyMoët Hennessy, die Wein- und Spirituosensparte von LVMH, umfasst fünfundzwanzig Maisons, die international für den Reichtum ihrer Terroirs, die Qualität ihrer Produkte und die Handwerkskunst, mit der sie hergestellt werden, anerkannt sind. Seit vielen Jahren engagiert sich Moët Hennessy für sein Umwelt- und Sozialprogramm "Living Soils Living Together".Ao Yun, Arbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.