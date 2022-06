Sao Paulo (ots/PRNewswire) -Atlas erweitert sein Windportfolio durch den Erwerb eines Projekts von Voltalia in Brasilien. Diese Akquisition folgt auf die kürzliche Ankündigung des geplanten Alpaca-Windportfolios in Chile durch das Unternehmen. Mit dieser Akquisition erweitert Atlas sein Marktangebot und bietet seinen Kunden eine umfassende Palette an Lösungen für saubere Energie.Atlas Renewable Energy, ein internationaler Erzeuger erneuerbarer Energien, hat ein Windprojekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais von dem französischen Energieerzeuger und -anbieter Voltalia erworben. Das Projekt mit dem Namen Juramento wird eine Erzeugungskapazität von 378 MW haben und aus 63 Windturbinen bestehen.Juramento ist das zweite Windprojekt von Atlas Renewable Energy, nachdem das Unternehmen im vergangenen Monat die Unterzeichnung eines Stromabnahmevertrags (PPA) mit Enel Energía Chile für die Entwicklung des Alpaca-Windportfolios (417 MW) bekannt gegeben hat. Im Gegensatz zu Alpaca hat Juramento keine PPA und steht allen Abnehmern offen, die in Brasilien Strom aus erneuerbaren Energien beziehen möchten."Mit Juramento erweitern und diversifizieren wir unser Produktangebot in allen Regionen, in denen wir tätig sind", sagte Luis Pita, General Manager von Atlas Renewable Energy in Brasilien. "Dieses Projekt ist derzeit für jeden großen Energieverbraucher verfügbar, der einen PPA für den Übergang von konventionellen Energiequellen zu erneuerbaren Energien sucht."Juramento wird 1.650 GWh pro Jahr erzeugen, was 799.524 brasilianischen Familien zugute kommt und schätzungsweise 123.750 Tonnen CO2 vermeidet, was vergleichbar ist mit der Entfernung von 49.500 Autos von den Straßen São Paulos. Die Struktur der Transaktion wird in den kommenden Tagen durch den brasilianischen Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigung (CADE) geprüft und abgeschlossen werden.Informationen zu Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy (https://www.atlasrenewableenergy.com/) ist ein internationales Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das seit Anfang 2017 in ganz Amerika Projekte für erneuerbare Energien entwickelt, finanziert, baut und betreibt. Atlas Renewable Energy verfügt über ein erfahrenes Team mit der längsten Erfolgsbilanz in der Branche für erneuerbare Energien in Lateinamerika. Das Unternehmen ist für seine hohen Standards bei der Entwicklung, beim Bau und beim Betrieb von Großprojekten bekannt.Das Wachstum von Atlas Renewable Energy konzentriert sich auf die stabilsten Märkte der Region, wobei das Unternehmen sein bewährtes Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Marketing und Strukturierung einsetzt, um die Umstellung auf saubere Energie zu beschleunigen. Durch die aktive Einbindung der Gemeinschaft und der Interessengruppen, die im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie stehen, arbeitet das Unternehmen jeden Tag daran, eine sauberere Zukunft zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839397/Atlas_Renewable_Energy.jpgPressekontakt:David Chambers,dchambers@headlandconsultancy.com,+44 (0)75 5788 7405Original-Content von: Atlas Renewable Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153456/5249627