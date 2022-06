Die Beförderung in die facettenreiche C-Level-Rolle erfolgt nach dem erfolgreichen Aufbau eines erstklassigen Rechts- und Datenschutzteams zur Unterstützung des wachsenden internationalen SaaS-Geschäfts von Airship

Das Unternehmen für mobile App-Erlebnisse Airship teilte heute mit, dass Virginia Llewellyn zum Chief Legal and Administrative Officer befördert wurde. Llewellyn wird in dieser Funktion für globale Rechts- und Compliance-Fragen, die Unternehmensführung und -verwaltung sowie die neu erweiterte Personalorganisation von Airship zuständig sein.

Llewellyn ist seit Oktober 2020 bei Airship als SVP und General Counsel tätig, wo sie mit ihrer Führung und dem Wissen ihres Teams Kunden in aller Welt geholfen hat, wichtige und oft verwirrende Datenschutzbestimmungen zu verstehen und proaktiv anzugehen.

Llewellyn bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Gebieten Recht, Compliance und Personalführung mit zu Airship, und in den letzten 15 Jahren war sie in all ihren Funktionen als General Counsel sowohl für die rechtlichen als auch für die personellen Belange verantwortlich. Vor ihrer Zeit bei Airship war sie als General Counsel für mehrere Lifestyle-, Beauty- und Modemarken mit einem Umsatz von über 100 Millionen USD tätig, zuletzt für Goop. Sie war zudem General Counsel bei Barrett-Jackson, dem weltweit führenden Auktionshaus für Sammlerautos. Llewellyn wurde im Jahr 2012 zum Arizona Corporate Counsel of the Year ernannt und begann ihre Karriere als Anwältin für Produkthaftung.

"Virginias Führungskompetenz und das Fachwissen ihres Teams haben es uns möglich gemacht, internationalen Marken dabei zu helfen, zu verstehen, dass die Einhaltung des Datenschutzes und das Erlebnis für den Kunden nicht an entgegengesetzten Enden des Spektrums liegen müssen", sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Einfache Datenschutzprinzipien können sogar der Schlüssel zum Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen sein, vor allem bei mobilen Apps, wo der Austausch von Werten zwischen Verbrauchern und Marken am vertrauenswürdigsten ist und am meisten respektiert und belohnt wird. Ich bin sicher, Virginia wird eine breite und direkte Auswirkung auf unser Geschäft haben, besonders auf unsere wachsende globale Belegschaft."

"Es sind die Menschen bei Airship, die meine Tätigkeit so außerordentlich lohnend machen, von unseren Mitarbeitern und den Marken, die wir bedienen, bis hin zu den Milliarden von Verbrauchern, deren Leben durch bessere Erlebnisse mit mobilen Apps verbessert wird", sagte Virginia Llewellyn, Chief Legal and Administrative Officer bei Airship. "Ich bin besonders begeistert von der Zusammenarbeit mit Erin Reeves, der Leiterin der Personalabteilung von Airship, die sich noch mehr auf das Wachstum und die Unterstützung aller Airshipper auf der ganzen Welt konzentrieren wird."

Llewellyn ist ein Absolvent der Gonzaga University. Ihren JD erlangte sie an der University of Washington School of Law und absolvierte das Executive Program for Strategy Organization an der Stanford University Graduate School of Business.

