"Whisky Sour" und "Rum Punch" werden Teil des Sortiments TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL

Jetzt mit erneuertem Design in ganz Westeuropa erhältlich

Angebot von Qualitätscocktails in großem Maßstab ohne Mehraufwand für das Gastgewerbe

Schaffung einer neuen Einnahmequelle für Tausende von Verkaufsstellen, da die Nachfrage nach Cocktails steigt

Bacardi, der größte privat geführte Spirituosenhersteller der Welt, hat sein wegweisendes Sortiment TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL um neue Cocktails und einen neuen Look erweitert, die jetzt für das Gastgewerbe in ganz Westeuropa erhältlich sind.

Die Premium-Cocktailmarke bietet dem Gaststättengewerbe eine problemlose Lösung für den einfachen, schnellen und beständigen Ausschank von Qualitätscocktails im großen Maßstab. Das Ausschenken eines TAILS-Cocktails dauert nur 15 Sekunden, und es ist keine spezielle Ausbildung erforderlich.

Für das erweiterte Sortiment an klassischen und zeitgenössischen Cocktails alle gemixt mit dem Bacardi-Portfolio an Premium-Marken gibt es zwei Neuzugänge: den Whisky Sour, hergestellt mit DEWAR's Blended Scotch Whisky, und den Rum Punch, hergestellt mit BACARDl Rum.

"Tausende von Verkaufsstellen in ganz Europa haben mit dem Ausschank von TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL bereits eine neue Einnahmequelle. In diesem Jahr haben wir vor, diese Zahl mehr als zu verdoppeln die Dynamik ist enorm", sagt Evert-Jan Bos, General Manager von TAILS COCKTAILS.

Er sagt weiter: "Mit den neuen Geschmacksrichtungen bedienen wir noch mehr Geschmäcker und Anlässe von sommerlichen Terrassen bis hin zu gemütlichen Bars im Winter und bieten dem Gastgewerbe so eine spannende Gelegenheit, die wachsende Nachfrage nach Cocktails zu bedienen."

Zu diesem erweiterten Sortiment gehören der Passion Fruit Martini Cocktail und der Espresso Martini Cocktail, beide mit 42BELOW Wodka hergestellt; der Gin Garden Cocktail, mit BOMBAY-Gin und ST-GERMAIN-Holunderblütenlikör hergestellt; sowie der Classic Mojito und der Berry Mojito, beide mit BACARDl Rum hergestellt.

Außer den neuen 1l-Flaschen im neuen Look gibt es auch drei 20l-Fässchen von TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL: Passion Fruit Spritz, mit 42BELOW Wodka hergestellt, sowie Classic Mojito und Caribbean Punch, beide mit BACARDÍ Rum hergestellt. Sie kommen im Sommer auf den Markt. Die Verkaufsstellen können so Cocktails vom Fass servieren, was den Service noch schneller und einfacher macht.

Nachdem es in diesem Jahr in Europa wieder ein komplettes Programm mit Livemusik und Veranstaltungen gibt, wird Bacardi auch im großen Maßstab hochwertige Cocktails auf Festivals bringen. TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL wird es auf 20 der größten Festivals im Vereinigten Königreich, Spanien, Belgien und den Niederlanden geben.

Das Sortiment ergänzt die kürzlich eingeführte Produktreihe von TAILS COCKTAILS des Unternehmens, mit denen TAILS erstmals in den Ausschank kommt und eine neue Kategorie "Fertig zum Schütteln" für Cocktails zu Hause auf den Weg gebracht wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tailscocktails.com/professional.

Achten Sie stets auf verantwortungsvollen Konsum

Über das Sortimant TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL

TAILS COCKTAILS stellt gekonnt gemixte Cocktails her, um in der gesamten Gastgewerbe- und Veranstaltungsbranche gleichbleibende Qualität und Schnelligkeit des Service zu gewährleisten. TAILS wurde 2010 mit der Vision gegründet, hochwertige Cocktails einem breiteren Publikum von Cocktailliebhabern zugänglicher zu machen. Jeder TAILS COCKTAIL beginnt mit den hochwertigsten Premium-Spirituosen BACARDI Rum, 42BELOW Wodka, BOMBAY SAPPHIRE Gin, DEWAR'S Blended Scotch Whisky und ST-GERMAIN Holunderblütenlikör gemischt mit hochwertigen Zutaten. Das Sortiment ist sowohl in 1-Liter-Flaschen als auch in 20-Liter-Fässchen mit Zapfsäulen erhältlich. Die Marke TAILS COCKTAILS ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Besuchen Sie www.tailscocktails.com/professional.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY Dry Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor über 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

