OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Nato und Türkei:

"Die Nato lädt den Krieg gegen Russland als epischen Kampf gegen das schwärzeste Böse moralisch bis zum Anschlag auf - beschwichtigt und duldet solches jedoch in den eigenen Reihen. Gemeint ist die Türkei Recep Tayyip Erdogans. Dessen Sündenregister ist so lang wie das Wladimir Putins. Seit Jahr und Tag besetzt die Türkei weite Teile Syriens. Die Nato duldet das. Seit 1974 besetzt die Türkei einen Teil des Territoriums des EU-Mitglieds Zypern. Die Nato duldet das. Die Abspaltung der Krim und des Donbass hingegen kritisierte Brüssel immer lautstark. Seit Jahr und Tag rasselt Erdogan schließlich im östlichen Mittelmeer mit dem Säbel, formuliert Gebietsansprüche an Griechenland. Die Nato duldet das. Ähnliche Rhetorik war von Wladimir Putin vor dem Ukrainekrieg zu hören. Man hat ihm nicht geglaubt. Nun mag man sagen, die Türkei sei an der Südostflanke der Nato unverzichtbar. Das kann man so sehen. Dann sollte man aber nicht so tun, als sei die Nato ein Club moralisch blütenweißer Chorknaben."/yyzz/DP/nas