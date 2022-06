Dallas (ots/PRNewswire) -Die McIntosh Group wird als Anker für die neue Highlander Luxus-Technologieplattform dienenHighlander Partners, L.P. ("Highlander"), eine führende private Investmentfirma, hat heute die Übernahme der McIntosh Group durch eine neu gegründete Holdinggesellschaft ("der Konzern" oder "das Unternehmen") bekannt gegeben. Die McIntosh Group ist seit Jahrzehnten führend und innovativ im Bereich hochwertiger Audio-Geräte und produziert und vertreibt heute weltweit die besten Verstärker, Lautsprecher, Plattenspieler und andere Audio-Produkte unter mehreren renommierten Marken. Das Unternehmen wird von seinem Engagement für hohe Leistung, anspruchsvolle Technologie, raffiniertes Design und handwerkliche Fertigung angetrieben. Diese Grundsätze haben zu Marken geführt, die für ihr unvergleichliches Design, ihre Produktqualität und die gute Verbrauchererfahrung bekannt sind.Der Konzern wird von der legendären Marke McIntosh getragen. Seit 1949 werden McIntosh-Verstärker in Binghamton, New York, entwickelt und handgefertigt. Sie haben unglaubliche Geschichten zu erzählen und haben Veranstaltungen wie die Amtseinführung von Präsidenten bis hin zu Woodstock '69 ermöglicht. Die McIntosh-Verstärker sind weltweit bekannt für ihr symbolträchtiges Design - klassische Röhren, Knöpfe und die beliebte blaue Frontplatte - sowie für ihre unvergleichliche, leistungsstarke Klangqualität.Zum Konzern gehört auch Sonus Faber, ein Luxus-Designer und -Hersteller von Premium-Lautsprechern. Die Marke mit Sitz in Vicenza (Italien) konzentriert sich seit jeher auf ihre Handwerkskunst, die zur Entstehung der elegantesten Audioprodukte der Welt führt. Sonus Faber bietet eine Reihe von Produkten, die von meisterhaft gestalteten Lautsprechern bis hin zu individuell installierten Lösungen und hochmodernen drahtlosen Streaming-Lautsprechern reichen. Wie McIntosh verbindet Sonus Faber Design und Innovation, um überlegene technologische Produkte zu entwickeln, die gleichzeitig Kunstwerke sind und von Audiofans und designorientierten Verbrauchern gleichermaßen verehrt werden.Darüber hinaus bietet die McIntosh Group vollständig integrierte Vertriebsdienste in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, dem Vereinigten Königreich und den Benelux-Ländern für ihre eigenen Marken sowie mehrere Marken von Drittanbietern, darunter Pro-Ject (Premium-Plattenspieler), Rotel (Premium-Verstärker und Elektronik) und Bassocontinuo (in Italien gefertigte Audio-Racks). Der Konzern rühmt sich auch eines florierenden Automotive-Entertainment-Geschäfts und liefert Audiotechnologie für ausgewählte Premium-Modelle. Dazu gehören der Grand Wagoneer und der Jeep Grand Cherokee L unter der Marke McIntosh sowie der Maserati Grecale und der MC20 unter Sonus Faber.Jeff L. Hull, Präsident und CEO von Highlander Partners, erklärte: "Wir haben unsere Anlagestrategie für verbraucherorientierte Marken und Luxusgüter über mehrere Jahre weiterentwickelt. Die Möglichkeit, Marken zu erwerben, die so stark sind wie die der McIntosh Group, bietet sich nicht oft und wir freuen uns sehr, Teil des nächsten Kapitels des Unternehmens zu sein. Wir sind davon überzeugt, dass die Übernahme anderer Luxustechnologiemarken für Verbraucher eine einzigartige Gelegenheit darstellt, und beabsichtigen, in diesem Bereich weiterhin aktiv zu bleiben."Jeff Poggi und Charles Randall, Co-CEOs der McIntosh Group, erläuterten: "Wir freuen uns, unseren Wachstumskurs gemeinsam mit dem Highlander-Team fortzusetzen. In allen Marken und Produktkategorien sehen wir weiterhin bemerkenswerte Ergebnisse und einen unzählige Möglichkeiten. Wir sind der Überzeugung, dass der finanzielle Ansatz und die operative Kompetenz von Highlander dazu beitragen können, diese Aussichten zu nutzen."Ben Slater, Partner bei Highlander, fügte hinzu: "Die McIntosh Group befindet sich an der Schnittstelle mehrerer großer Trends, die wir gerne nutzen möchten. Die Kategorie Wohnen entwickelt sich schnell weiter, und die Technologie wird zum integralen Bestandteil im gesamten Haus. Darüber hinaus verlangen Verbraucher im gesamten demografischen Spektrum heute mehr denn je Hi-Fi-Audio, und Premium-Marken wie McIntosh und Sonus Faber werden zunehmend als funktionale Kunstwerke angesehen."Lincoln International LLC fungierte als Finanzberater und Shearman & Sterling LLP als Rechtsberater für die McIntosh Group. Highlander Partners wurde von der Kanzlei Katten Muchin Rosenman LLP vertreten.Informationen zur McIntosh GroupDie McIntosh Group ist ein führender Designer, Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Heimaudiogeräten weltweit. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Premium-Audioprodukten mehrerer Marken an und richtet sich an eine äußerst treue Basis von Audio-Fans und Musikliebhabern. Der gemeinsame Nenner aller Marken der McIntosh Group ist das Ziel, Klang durch qualitativ hochwertige Produkte zum Leben zu erwecken, die auf Leistung ausgelegt sind. Die McIntosh Group ist bestrebt, die langfristige Entwicklung jeder ihrer Marken im Einklang mit ihrer Identität, ihrer Firmengeschichte und ihrer Expertise sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mcintoshgroup.com.Informationen zu Highlander PartnersHighlander Partners, L.P. ist eine in Dallas ansässige private Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über zwei Milliarden USD. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen in bestimmten Branchen, in denen die Unternehmensleiter über erhebliche Betriebs- und Investitionserfahrung verfügen. Pressekontakt:Ben Slater bslater@highlander-partners.com

Original-Content von: Highlander Partners, L.P., übermittelt durch news aktuell