Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) -ReNew Energy Global plc ("ReNew" oder "das Unternehmen") (Nasdaq: RNW, RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2002 und das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr bekannt.Operative Höhepunkte· Die in Betrieb genommene Kapazität des Unternehmens stieg im vierten Quartal des GJ22 um 0,13 GWs. Zum 31. März 2022 umfasste das Portfolio des Unternehmens 10,7 GW, von denen 7,6 GW in Betrieb genommen und 3,1 GW zugesagt waren. Nach Ende des Quartals schloss das Unternehmen endgültige Vereinbarungen über den Kauf von 528 MW an erneuerbaren Energien ab und unterzeichnete weitere ~1,6 GWs an PPAs, wodurch sich das Gesamtportfolio des Unternehmens auf 12,8 GWs erhöht· Die Gesamteinnahmen (oder Gesamteinnahmen) für das am 31. März 2022 endende GJ22 beliefen sich auf 69.195 Mio. INR (912 Mio. US$), was einem Anstieg von 27,0 % gegenüber dem GJ21 entspricht. Die Gesamteinnahmen für das vierte Quartal des GJ22 betrugen 17.615 Mio. INR (232 Mio. US$), ein Anstieg von 31,1 % gegenüber dem vierten Quartal des GJ21.· Das bereinigte EBITDA(2) für das GJ22 betrug 55.144 Mio. INR (727 Mio. US$), ein Anstieg von 31,7 % gegenüber dem GJ21. Bei dem geplanten Wechselkurs von 75,00 INR zu 1,00 US$ hätte das bereinigte EBITDA 735 Mio. US$ betragen. Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal des GJ22 betrug 12,787 Mrd. INR (169 Mio. US$), was einem Anstieg von 49,4 % gegenüber dem vierten Quartal des GJ21 entspricht. Das bereinigte EBITDA wurde nicht um die witterungsbedingten negativen Auswirkungen in Höhe von ca. 5,691 Mrd. INR (75 Mio. US$) für das GJ22 und ca. 1,517 Mrd. INR (20 Mio. US$) für das vierte Quartal des GJ22 sowie um das EBITDA in Höhe von 471 Mio. INR (6 Mio. US$) im GJ21 aus dem Dachportfolio, das im Februar 2022 verkauft wurde, bereinigt.· Der Nettoverlust für das GJ22 betrug 16,127 Mrd. INR (213 Mio. US$) gegenüber einem Nettoverlust von 8,033 Mrd. INR (106 Mio. US$) im GJ21. Der Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2002 enthielt 13.224 Mio. INR (174 Mio. US$) an Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung an der Nasdaq Stock Market LLC, der Ausgabe von Aktienoptionsscheinen, aktienbasierten Zahlungen im Zusammenhang mit der Börsennotierung und anderen Faktoren.· Der Cash Flow to Equity(2) ("CFe") aus dem Betriebsvermögen belief sich im GJ22 auf 12.888 Mio. INR (170 Mio. US$), ein Anstieg von 92,6 % gegenüber dem GJ21. Der Cashflow aus dem Betriebsvermögen für das vierte Quartal des GJ22 war mit 5.016 Mio. INR (66 Mio. US$) negativ, ein Rückgang von 211,8 % gegenüber dem vierten Quartal des GJ21.Anmerkung: Die Umrechnung von indischen Rupien in US-Dollar wurde mit 75,87 INR zu 1,00 US$ vorgenommen, gegenüber 75,00 INR zu 1,00 US$ in unserer Prognose. Siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen.GJ-23-AusrichtungDas Unternehmen gibt eine Prognose für das bereinigte EBITDA und den Cashflow zum Eigenkapital für das Geschäftsjahr 2023 ab:Haushaltsjahr Bereinigtes Angepasst Cash Flow an Cash Flow anEBITDA EBITDA/Aktie Eigenkapital Eigenkapital/AktieGJ23 66.000 INR - 155 INR - 160 21.000 INR - 49 INR - 53 INR69.000 INR INR 22.700 INRMillionen MillionenDas Formular 6-K mit den Finanzberichten und der Diskussion der Finanzergebnisse wurde bei der SEC eingereicht und kann unter folgender Adresse abgerufen werden: www.sec.govInformationen zum Webcast und zur TelefonkonferenzFür den 15. Juni 2022 um 8:30 Uhr EDT (18:00 Uhr IST) ist eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse angesetzt worden. Die Telefonkonferenz kann live unter https://edge.media-server.com/mmc/p/5qv96gc3 verfolgt werden oder per Telefon (gebührenfrei) unter folgender Nummer:USA/Kanada: (+1) 855 881 1339UK: (+44) 0800 051 8245 Schweden: (+46) 020 791 959Indien: (+91) 0008 0010 08443Singapur: (+65) 800 101 2785Hongkong: (+852) 800 966 806Japan: (+81) 005 3116 1281Rest der Welt: (+61) 7 3145 4010 (gebührenpflichtig)Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Audioaufzeichnung auf unserer Investor-Relations-Website verfügbar sein https://investor.renewpower.in/news-events/eventsAnmerkungen(1) Diese Pressemitteilung enthält Umrechnungen bestimmter Beträge in indischen Rupien in US-Dollar zu den angegebenen Kursen, um dem Leser die Orientierung zu erleichtern. Sofern nicht anders angegeben, erfolgte die Umrechnung von indischen Rupien in US-Dollar zum Kurs von 75,87 INR für 1,00 US$, dem von der Federal Reserve Bank of New York am 31. März 2022 für Zollzwecke bestätigten Mittagsankaufskurs in New York City für Überweisungen in Nicht-US-Währungen. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemitteilung genannten Beträge in indischen Rupien oder US-Dollar zu einem bestimmten Kurs oder überhaupt in US-Dollar oder indische Rupien umgerechnet worden wären.(2) Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von Nicht-IFRS-Kennzahlen" an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung. IFRS bezieht sich auf die vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards. Darüber hinaus sind am Ende dieser Mitteilung Überleitungen von Nicht-IFRS-Kennzahlen zu IFRS-Kennzahlen und Betriebsergebnissen enthalten.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Finanz- und Betriebsprognosen, operativen und finanziellen Ergebnissen, wie z. B. Schätzungen der verbleibenden nominalen vertraglichen Zahlungen und der Portfolio-Run-Rate, sowie der Annahmen, die mit der Berechnung der vorgenannten Kennzahlen verbunden sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass unsere Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören: die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzmittel zu annehmbaren Bedingungen; Änderungen der Handels- und Einzelhandelspreise für herkömmlich von Energieversorgern erzeugten Strom; Änderungen der Tarife, zu denen langfristige PPAs abgeschlossen werden; Änderungen der Politik und der Vorschriften, einschließlich der Beschränkungen oder Obergrenzen für Netzmessungen und Zusammenschaltungen; die Verfügbarkeit von Rabatten, Steuergutschriften und anderen Anreizen; die Verfügbarkeit von Solarmodulen und anderen Rohstoffen; unsere begrenzte Betriebsgeschichte, insbesondere als relativ neues börsennotiertes Unternehmen; unsere Fähigkeit, Beziehungen zu Dritten, einschließlich Solarpartnern, zu gewinnen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Auflagen in unseren Kreditfazilitäten zu erfüllen; meteorologische Bedingungen; Probleme im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie; Versorgungsunterbrechungen; Solarstrombeschränkungen durch staatliche Strombehörden und solche anderen Risiken, die in den Registrierungserklärungen und Berichten genannt werden, die unser Unternehmen bei der U.S.-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) von Zeit zu Zeit eingereicht hat. Das Portfolio umfasst die gesamte Megawatt-Kapazität von Solarkraftwerken, die im Rahmen von PPAs unterzeichnet oder zugeteilt wurden oder für die wir eine schriftliche Zusage erhalten haben. Es gibt keine Garantie, dass wir in der Lage sein werden, eine PPA zu unterzeichnen, auch wenn wir eine schriftliche Zusage erhalten haben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Informationen zu ReNewSofern der Kontext nichts anderes erfordert, beziehen sich alle Verweise in dieser Pressemitteilung auf "wir", "uns" oder "unser" auf ReNew Power und seine Tochtergesellschaften.ReNew ist einer der größten unabhängigen Stromerzeuger für erneuerbare Energien in Indien und weltweit. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Windenergie-, Solarenergie- und Wasserkraftprojekte im Versorgungsmaßstab. Zum 14. Juni 2022 verfügte ReNew über ein Brutto-Gesamtportfolio von ca. 12,8 GW an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Indien, einschließlich der in Auftrag gegebenen und zugesagten Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter www.renewpower.in und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/renew-power/), Facebook (https://www.facebook.com/ReNewPowerIndia), Twitter (https://twitter.com/ReNew_Power) und Instagram (https://www.instagram.com/renew_power/).Kamil.zaheer@renewpower.in (mailto:kamil.zaheer@renewpower.in)ir@renewpower.inPresseanfragen:Kamil ZaheerKamil.zaheer@renewpower.in+ 919811538880Nathan JudgeAnunay Shahiir@renewpower.inLogo: https://mma.prnewswire.com/media/653741/ReNew_Power_New_Logo.jpgOriginal-Content von: ReNew Power Private Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162855/5249663