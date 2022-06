Das ROBOTCORE-Hardwarebeschleunigungs-Framework hilft Robotikern, "Roboterchips" zu bauen und Roboterberechnungen durch FPGAs und GPUs schneller, deterministischer und energieeffizienter zu machen.

Acceleration Robotics S.L., ein Robotik-Halbleiter-Startup mit Sitz im Baskenland, das sich auf die Entwicklung kundenspezifischer Gehirne für Roboter konzentriert, um deren Reaktionszeit mittels FPGAs und GPUs zu beschleunigen, hat ROBOTCORE veröffentlicht, ein Hardware-Beschleunigungs-Framework für das Robot Operating System (ROS), den Standard in der Robotik. Das Unternehmen liefert Halbleiter-Bausteine für Roboter und erstellt maßgeschneiderte Rechenarchitekturen für Hochleistungsroboter durch Hardware-Beschleunigung und das roboter- und beschleunigerunabhängig (mit Unterstützung gängiger FPGAs und GPUs).

ROBOTCORE helps build faster compute architectures for robots, or robot cores, that makes robots faster, more deterministic and power-efficient. It provides a development experience for creating robot hardware accelerators similar to the standard ROS development flow. (Photo: Acceleration Robotics)