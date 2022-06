"Wenn die Individualisierung heute so weit geht, dass jeder seine eigene Auslegeordnung lebt, dann ist doch entscheidend, ob er dabei andere beeinträchtigt oder stört."Neulich stolperte ich über einen Leserbrief in einer deutschen Tageszeitung. Ich glaube zumindest, es war einer. Jedenfalls lese ich normalerweise nie mehr als die ersten zwei Zeilen von Leserbriefen, aber der hatte es irgendwie in sich. Vor allem fand ich die dort dargelegte Argumentation sehr symptomatisch für unsere heutige Zeit. Es ging um ein eher banales Thema. Eine wohl schon etwas ältere...

Den vollständigen Artikel lesen ...