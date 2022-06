News von Trading-Treff.de DAX mit Fed-Phantasie nun auch am Donnerstag fester erwartet. Im Chartbild haben wir die Wochenhochs im Blick. Wo liegen sie genau? Chance auf DAX-Bodenbildung Im Vorfeld der gestrigen Fed-Sitzung konnte der DAX erstmals seit 7 Tagen wieder fester notieren. Wir starteten im Gewinn, gaben davon aber direkt wieder etwas ab. Ähnlich wie am Dienstag, nur dass wir diesmal nicht das Gap komplett geschlossen haben. Direkt am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...