Die erste Hälfte des Jahres ist rum und in Bezug auf die Gaming-Branche waren es sonderbare sechs Monate. Verschiebungen, Aufkäufe und Krisen stehen im Mittelpunkt einer Industrie, die eigentlich unpolitisch sein will. Das dürfte das Gaming langfristig beeinflussen. Ein Blick in viele Gaming-Foren, Discord-Server oder Soziale Medien offenbart ein ziemlich einhelliges Stimmungsbild bezüglich des Jahres 2022: Irgendwie ist dieses Jahr sonderbar. Und tatsächlich kamen in den letzten Monaten einige Umstände zusammen, die dafür sorgten, dass sich dieses Jahr deutlich anders gestaltet, als es die meisten Publisher und Gamer:innen vorhergesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...