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PR Newswire
16.06.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

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PR Newswire

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Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.2272 USDIE00BJXRZ273
15 JUNE 2022

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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.3051 USDIE00BLRPQH31
15 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.7515 USDIE00BLRPQJ54

15 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.9711 USDIE00BLRPRR04

15 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.0190 USDIE00BLRPRQ96

15 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.1582 USDIE000HJV1VH3

15 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.8410 USDIE000QRNAC66

15 JUNE 2022
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© 2022 PR Newswire
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