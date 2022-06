+++ - PV-Freiflächen in der EEG-Novelle +++ Interview: Simone Peter (BEE) will Booster für Wärmewende +++ Osterpaket kommt vor der Sommerpause +++ Windenergie: Die finanzielle Seite des EEG 2023 +++ PV-Selbstbaugruppen: Was dürfen sie, was nicht? +++ Heute ist die neue Ausgabe des Infodienstes Solarthemen erschienen. Sichern Sie sich jetzt mit einem kostenlosen Test Ihr aktuelles Exemplar als PDF.Photovoltaik-Flächen im EEG 2023. Mit der EEG-Novelle soll es auch neue Standorte für die PV geben. ...

