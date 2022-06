DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation erneut den Leitzins erhöht. Der Leitzins steigt um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Nach den jüngsten Inflationsdaten war das an den Märkten so erwartet worden. Es ist der größte Zinsschritt seit 1994. Der Beschluss fiel mit einer Gegenstimme. Die US-Währungshüter signalisierten, dass sie die Zinsen in diesem Jahr so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr anheben werden. "Die heutige Erhöhung um 75 Basispunkte ist ganz klar eine ungewöhnlich große, und ich erwarte nicht, dass Schritte dieser Größenordnung üblich werden. Aus heutiger Sicht scheint eine Anhebung um 50 oder 75 Basispunkte bei unserer nächsten Sitzung am wahrscheinlichsten", sagte Fed-Chef Powell. Den Projektionen zufolge wird der Leitzins bis Ende dieses Jahres auf einen mittleren Wert von 3,40 (bisher: 1,90) und bis Ende 2023 auf 3,80 (2,80) Prozent steigen. Zudem gehen die Fed-Beamten davon aus, dass sie die Zinsen im Jahr 2024 leicht auf 3,40 Prozent senken können. Die Projektionen deuten darauf hin, dass die Notenbanker glauben, die Inflation mit einer zügigen Zinserhöhungskampagne wieder in den Griff bekommen zu können, und ihre Inflationsprognosen gehen von einer deutlichen Abschwächung des Preisdrucks im nächsten Jahr aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Adobe Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 4,8 zuvor: 2,6 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,1% gg Vm zuvor: -3,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 229.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.783,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.560,75 -0,3% Nikkei-225 26.529,97 +0,8% Hang-Seng-Index 21.073,65 -1,1% Kospi 2.455,99 +0,4% Shanghai-Composite 3.300,74 -0,1% S&P/ASX 200 6.598,30 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Nach der positiven Reaktion der Wall Street auf die wie erwartet mit 75 Basispunkten groß ausgefallene Zinserhöhung der US-Notenbank geht es auch an den asiatischen Börsen nach oben. Die Aufwärtsbewegung ist aber wenig dynamisch und laut Marktteilnehmern in erster Linie der Aussage von Fed-Chairman Powell zu verdanken, wonach derlei große Zinserhöhungen nicht die Regel werden sollen. Zugleich schloss Powell sie für Juli aber nicht aus. Daneben gibt es Hoffnungen, dass es der Fed gelingen wird, so die Inflation erfolgreich einzudämmen. Im Handel heißt mit Blick auf die Notenbanken in Südkorea und Australien aber nun auch, dass diese ihren Straffungszyklus nun verschärfen könnten. Zu hören ist außerdem von Schnäppchenkäufen nach der jüngsten Verlustserie an einigen Börsen im Vorfeld der US-Zinsentscheidung. In Hongkong wie auch anderswo heißt es, das in den USA deutlich gestiegene Zinsniveau könne dazu führen, dass Gelder aus Schwellenländern abgezogen und in den USA angelegt würden.

US-NACHBÖRSE

W.R. Berkley legten um 2 Prozent auf 68,34 Dollar zu. Der Versicherer hatte zuvor nicht nur eine Dividendenerhöhung auf 10 Cent je Aktie im Quartal mitgeteilt, sondern zudem eine Sonderdividende von 50 Cent je Aktie angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.668,27 +1,0% 303,44 -15,6% S&P-500 3.789,91 +1,5% 54,43 -20,5% Nasdaq-Comp. 11.099,16 +2,5% 270,81 -29,1% Nasdaq-100 11.593,77 +2,5% 282,09 -29,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,35 Mrd 1,12 Mrd Gewinner 2.398 1.242 Verlierer 877 2.071 unverändert 136 144

Fest - Die reagierten mit Aufschlägen auf die wie erwartet ausgefallene und daher bereits eingepreiste kräftige Leitzinsanhebung. Händler sprachen auch von einer Gegenbewegung auf die jüngste Talfahrt, die nicht sehr kraftvoll ausgefallen sei. Für etwas Beruhigung sorgte die Aussage von Fed-Chef Powell, dass im Juli zwar ein weiterer Zinsschritt um 75 Basispunkte denkbar sei, derarti große Schritte aber nicht zur Regel werden sollen. Die zuletzt arg gebeutelten als besonders zinsempfindlich geltenden techniklastigen Nasdaq-Indizes zogen kräftiger an, gestützt von deutlich sinkenden Marktzinsen. Nucor stiegen um 2,5 Prozent, nachdem der Stahlkonzern ein Rekordergebnis in Aussicht gestellt hatte. Ford hinkten mit 0,6 Prozent Plus hinterher. Der Automobilhersteller ruft über 2,9 Millionen Fahrzeuge zurück. Moderna (+5,7%) darf sich Hoffnungen auf eine Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei Jugendlichen und Kleinkindern machen. Zendesk (+5,6%) führt Gespräche mit dem aktivistischen Investor Jana Partners. Hertz (+5%) hat einen weiteren Aktienrückkauf angekündigt.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,23 -18,4 3,42 250,5 5 Jahre 3,40 -18,7 3,59 214,3 7 Jahre 3,40 -18,6 3,58 195,7 10 Jahre 3,33 -14,7 3,48 182,1 30 Jahre 3,35 -7,8 3,43 144,9

Die Rentennotierungen erholten sich, im Gegenzug gerieten die jüngst sehr stark gestiegenen Renditen deutlich unter Druck. Die Powell-Aussagen, wonach Zinsschritte von 75 Basispunkten nicht zur Regel würden, hätten für Erleichterung gesorgt, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:50 % YTD EUR/USD 1,0444 -0,2% 1,0447 1,0457 -8,2% EUR/JPY 140,09 +0,2% 139,83 140,90 +7,0% EUR/GBP 0,8590 +0,1% 0,8581 0,8694 +2,2% GBP/USD 1,2139 -0,3% 1,2171 1,2028 -10,3% USD/JPY 134,32 +0,3% 133,85 134,77 +16,7% USD/KRW 1.287,65 +0,7% 1.278,38 1.291,32 +8,3% USD/CNY 6,7047 -0,1% 6,7141 6,7230 +5,5% USD/CNH 6,7113 +0,5% 6,6745 6,7276 +5,6% USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8497 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6994 -0,2% 0,7008 0,6907 -3,7% NZD/USD 0,6276 -0,2% 0,6286 0,6220 -8,1% Bitcoin BTC/USD 22.119,18 -0,3% 22.189,31 21.272,33 -52,2%

Der Dollar gab nach, der Dollarindex sank um 0,6 Prozent im Sog der sinkenden Anleiherenditen. Zuletzt hatte der Greenback mit den Zinserhöhungsspekulationen deutlich zugelegt.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 115,89 115,31 +0,5% 0,58 +59,2% Brent/ICE 119,02 118,51 +0,4% 0,51 +57,4%

Die Ölpreise gaben um bis zu 2,5 Prozent nach auf ein Zweiwochentief. Die US-Rohöllagerbestände hatten sich wider Erwarten ausgeweitet, während Analysten einen Rückgang vorhergesagt hatten. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war bereits eine kleinere Zunahme registriert worden. Zudem legte die US-Förderung zu. Drückend wirkte auch die kräftige Zinserhöhung der Fed, die letztlich eine schwächere Ölnachfrage zur Folge haben könnte im Zuge des dämpfenden Effekts auf die Wirtschaft.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.833,29 1.834,30 -0,1% -1,02 +0,2% Silber (Spot) 21,70 21,69 +0,0% +0,01 -6,9% Platin (Spot) 943,12 943,95 -0,1% -0,83 -2,8% Kupfer-Future 4,18 4,16 +0,4% +0,02 -5,9%

Das Gold (+1,5%) profitierte von den deutlich gesunkenen Marktzinsen und der Dollar-Schwäche. Der schwächere Dollar macht das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum günstiger.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte auf 13,25 Prozent angehoben. Es war die elfte Anhebung in Folge. Für ihre nächste Sitzung stellte die Notenbank eine weitere Zinserhöhung in Aussicht.

AUSTRALIEN - Klimaziele

Australiens neue Mitte-Links-Regierung hat den Vereinten Nationen ehrgeizigere Emissionsziele vorgelegt. Premierminister Anthony Albanese hob das Emissionsreduktionsziel für 2030 von 26 bis 28 Prozent auf nun 43 Prozent gegenüber den Emissionen von 2005 an. Albanese sagte, die neuen Ziele würden der Wirtschaft die nötige Sicherheit geben, um "über einen längeren Zeitraum als den politischen Zyklus von drei Jahren zu investieren".

JAPAN - Außenhandel

Japans Exporte sind im Mai den 15. Monat in Folge gestiegen. Getrieben wurden sie in erster Linie von einer robusten Auslandsnachfrage nach Stahl und mineralischen Brennstoffen. Sie kletterten auf Jahressicht um 15,8 Prozent und damit stärker, als Volkswirte mit 13,2 Prozent erwartet hatten. Im April hatte der Anstieg bei 12,5 Prozent gelegen. Die japanischen Importe machten einen Satz um 48,9 Prozent nach oben gegenüber dem Vorjahr. Geschuldet ist das in erster Linie der massiven Verteuerung der Energiepreise.

UKRAINE-BLOG

- Die Türkei hat sich bereit erklärt, einen Vierer-Gipfel zur Getreide-Ausfuhr aus der Ukraine zu organisieren. "Wenn Russland eine positive Antwort gibt, wird es einen Vier-Parteien-Gipfel in Istanbul geben", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. An den Verhandlungen beteiligt werden sollen demnach außerdem die Ukraine und die Vereinten Nationen. Cavusoglu verwies auf einen Plan der UNO, der die Schaffung sicherer Korridore im Schwarzen Meer vorsehe, um Getreideexporte aus der Ukraine zu ermöglichen. Eine Entminung im Schwarzen Meer wäre für die Einrichtung solcher Korridore laut Cavusoglu nicht nötig.

- Deutschland liefert der Ukraine nur drei statt der geplanten vier Raketenwerfer vom Typ Mars-II. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte im Bundestag ursprünglich vier der Systeme angekündigt. Lambrecht betonte, sie gehe damit "an die Grenzen" der Belastbarkeit der Bundeswehr.

- US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Umfang von 1 Milliarde Dollar zugesagt. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses, die Lieferungen würden weitere Artillerie, Waffen zur Küstenverteidigung und Munition umfassen. Der US-Präsident versprach außerdem zusätzliche 225 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe.

ABBOTT LABORITORIES

hat die Produktion von Säuglingsnahrung in seinem Werk in Sturgis im US-Bundesstaat Michigan unterbrochen, nachdem Unwetter einen Teil der Anlage überflutet hatten. Dies ist ein weiterer Rückschlag für das US-Unternehmen, das sich bemüht, den landesweiten Mangel an Säuglingsnahrung zu lindern.

